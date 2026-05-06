El Congreso conformó tres bicamerales: libertarios presidirán comisiones que controlan las auditorías y fondos de la ANSES

Además se dio un paso para terminar con la acefalía de la Defensoría del Pueblo. Piden conformar otras tres bicamerales.

Después de una semana de sorpresiva postergación , finalmente el Congreso concretó la conformación de tres comisiones bicamerales que quedaron en manos de La Libertad Avanza y el radicalismo. Entre los espacios que quedaron en manos del oficialismo, dos son fundamentales para el seguimiento de las auditorías y el destino de los fondos de la ANSES , incluyendo la implementación del reciente Fondo de Asistencia Laboral (FAL) aprobado en la reciente reforma laboral.

La Libertad Avanza distribuyó lugares entre sus aliados en la representación de senadores, mientras que concentró cupos de diputados, provocando quejas del peronismo. “¿Por qué con 95 integrantes el bloque oficialista se lleva cuatro bancas y nosotros con 93 nos llevamos dos?” , se preguntó el presidente de la bancada de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. Esa definición se tomó en las tres bicamerales constituidas este miércoles.

Por tercer año consecutivo, el senador Daniel Kroneberger (UCR) presidirá la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo , que además de determinar al director de ese organismo define a los titulares de la Procuración Penitenciaria y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Kroneberger reconoció que la intención es que "regularicemos la situación porque es una deuda que tiene la política", en referencia que la Defensoría permanece acéfala hace 17 años.

El vicepresidente primero será el diputado Guillermo Snopek (Unión por la Patria), mientras que lo sigue el senador Enzo Fullone (La Libertad Avanza). Completan la nómina las senadores Romina Almeida (LLA), María Victoria Huala (PRO), Beatriz Ávila (Independencia), Ana Marks y Alicia Kirchner (Justicialista) ; junto a los diputados Marcos Brizuela, Santiago Santurio, Giselle Castelnuovo, Patricia Vásquez (LLA), Andrea Freites y Varinia Marín (UP).

Aunque tenía previsto constituirse hace una semana, persiste la incertidumbre al respecto de la comisión que define al titular de la Defensoría de la Niñez. Dentro de La Libertad Avanza responsabilizan al peronismo, al que sólo le resta definir un senador como representante, mientras que el justicialismo señala internas en el bloque oficialista, que provocan indecisión a la hora de establecer una presidencia. En simultáneo, continúan los reclamos opositores por la conformación la Comisión de Trámite Legislativo y la Comisión Bicameral del Control de Organismos de Inteligencia.

Comisión que regula auditorías

Otras de las conformaciones fue la de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que escogió al jujeño Ezequiel Atauche (LLA) como su presidente. Tras dos años de funcionamiento de la Auditoría General de la Nación sin su composición plena, se dedicará a controlar el estado de las investigaciones del órgano auditor, que tiene pendiente pesquisas sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), envueltas en el 2025 en casos de conmoción social.

Comisión Bicameral (3) La Libertad Avanza presidirá dos de las tres comisiones bicamerales conformadas este miércoles. Senado

Además de Atauche, los representantes del Senado en esta comisión son Bruno Olivera Lucero (LLA), José Mayans y Mariano Recalde (Justicialista); Gabriela Valenzuela (UCR); y Guillermo Andrada (Convicción Federal). En tanto que los diputados son los libertarios Bertie Benegas Lynch, Lisandro Almirón, Julio Moreno Ovalle y Enrique Lluch; y los peronistas Graciela de la Rosa y Guillermo Michel. La vicepresidencia será del justicialismo, aunque aún no se determinó en quién recaerá. Se reunirán los martes a las 16 horas.

Aunque no forma parte de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) participó de la reunión y pidió que se incluya en el temario próximo una auditoría sobre proveedores y consultoras de Radio y Televisión Argentina (RTA), la agencia Télam e YPF.

Comisión que regula la ANSES

Otras de las bicamerales conformadas que quedarán en manos de La Libertad Avanza es la Comisión de Control de Fondos de la Seguridad Social, que tiene como objetivo supervisar el manejo de los fondos de la ANSES, entre ellos el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Su presidente, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, explicó el rol clave que tiene para la implementación del FAL, dado que avalará "si la ANSES tiene o no la capacidad de solventar el aumento proporcional que establezca el Ejecutivo".

Su vicepresidenta será la diputada Hilda Aguirre (UP), representante de la Cámara baja junto a Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Gerardo Huesen, Manuel Quintar (LLA) y María Parola (UP). Desde el Senado, la representación quedó en manos de María Victoria Huala (PRO), Pablo Cervi (LLA), Eduardo Galaretto (UCR), Daniel Bensusán (UP) y Martín Soria (UP).