Casa Rosada se desligó de los comentarios del posible embajador de EEUU: "Es su opinión"

A través de sus conferencias de prensas diarias, Manuel Adorni sintetizó la postura de Casa Rosada sobre Peter Lamelas , el posible embajador de los Estados Unidos en la Argentina . En simultáneo, bloques opositores del Congreso solicitan que se declare al diplomático como "Persona No Grata" y que se reevalúe aceptarlo como representante estadounidense en el país.

“No tenemos nada para decir, es su opinión y en tal caso tendrán que preguntarle a él”, dijo el portavoz presidencial, consultado por las últimas declaraciones del diplomático. Además, analizó que "no es embajador, por lo tanto no podemos aseverar que se entromete o no en la política interna” y que “lo que dijo, corre por cuenta de él”.