El déficit comercial de EEUU cayó al nivel más bajo en cinco años

El déficit comercial de EEUU se redujo de forma notable durante septiembre, hasta alcanzar los u$s52.800 millones , el nivel más bajo desde junio de 2020 , según datos oficiales publicados este jueves por el Departamento de Comercio estadounidense.

Esta cifra representa una contracción de casi 11% respecto de agosto , y estuvo muy por debajo de las expectativas de los economistas, que anticipaban un déficit mayor, cercano a los u$s63.000 millones.

El principal motor de esta reducción fue un aumento significativo de las exportaciones , que subieron cerca de 3% mensual a u$s289.300 millones, impulsadas especialmente por las ventas de bienes de consumo y metales preciosos.

En contraste, las importaciones crecieron apenas un 0,6% , hasta u$s342.100 millones, lo que limitó la brecha entre lo que EEUU vende y compra en el exterior.

Dentro de las exportaciones, el crecimiento estuvo liderado por bienes de consumo y bienes intermedios , con algunos informes señalando que los envíos de oro no monetario fueron un factor importante en el aumento de las ventas al exterior durante el mes en cuestión.

El resultado del mes tiene implicaciones positivas para la economía estadounidense en su conjunto. Tradicionalmente, un menor déficit comercial contribuye de forma favorable al cálculo del Producto Bruto Interno (PBI).

En este caso, los datos sugieren que el comercio podría haber aportado positivamente al crecimiento del tercer trimestre, después de haber restado puntos porcentuales en el primer semestre del año.

Este informe se publicó con retraso, debido a un prolongado cierre parcial del gobierno federal que demoró la liberación de varios indicadores económicos.

Aun así, los analistas de la Reserva Federal de Atlanta ajustaron ligeramente al alza su estimación de crecimiento del PBI para el tercer trimestre, acercándolo a un ritmo anualizado de alrededor del 3,5%, en parte por el impacto de estos datos comerciales más sólidos.

Aunque el déficit trimestral y anual aún muestran cifras más altas comparadas con 2024, la lectura de septiembre destaca como una señal de fortaleza en la demanda externa de productos estadounidenses, y podría indicar un punto de inflexión en las tendencias comerciales recientes.