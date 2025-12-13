Tiroteo en una universidad de EEUU: al menos 2 muertos y 8 heridos. El atacante fue detenido

El departamento de Policía de Providence confirmó que varias personas fueron baleadas en las inmediaciones de la Universidad de Brown, en Rhode Island.

La policía de Providence desplegó un amplio operativo en el campus de la Universidad de Brown, donde se confirmaron personas heridas y continúa la búsqueda del atacante.

Un grave episodio de violencia sacudió este sábado a la Universidad de Brown , en Estados Unidos , luego de que se registraran disparos dentro y en los alrededores del campus , en la ciudad de Providence , estado de Rhode Island . Hay al menos 2 muertos y 8 detenidos. El atacante fue detenido.

Con el correr de las horas, el Departamento de Policía de Providence confirmó que varias personas resultaron heridas por arma de fuego , aunque hasta el momento no se difundieron precisiones sobre su estado de salud ni la cantidad exacta de víctimas . Las autoridades aclararon que se trata de una investigación activa y reiteraron el pedido de resguardarse o evitar la zona .

El primer aviso oficial se emitió a las 16:22 (hora local) , cuando la universidad envió una alerta urgente a estudiantes y personal advirtiendo sobre la presencia de un tirador activo en el campus. En ese mensaje, se instó a cerrar puertas, silenciar teléfonos y permanecer ocultos hasta nuevo aviso .

Las instrucciones incluyeron los protocolos habituales para este tipo de situaciones: evacuar si era posible , refugiarse si no había una salida segura y defenderse solo como último recurso .

Menos de una hora después, a las 17:11 , la casa de estudios difundió una nueva actualización en la que reiteró el pedido de permanecer resguardados y confirmó que no había sospechosos detenidos .

Operativo policial y búsqueda en curso

La universidad informó que trabaja en coordinación con múltiples agencias policiales, mientras que equipos de emergencia médica fueron desplegados en el área. En redes sociales, la policía local pidió a los vecinos evitar las inmediaciones del campus, en particular sectores cercanos a Governor Street y Hope Street, donde se concentró parte del operativo.

“El sospechoso o los sospechosos siguen siendo buscados”, señalaron fuentes oficiales, que evitaron brindar más detalles mientras avanza el procedimiento.

Los disparos fueron reportados en las cercanías del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga dependencias de Ingeniería y Física, con aulas, oficinas y decenas de laboratorios. La universidad cuenta con una población de más de 10.000 estudiantes, entre carreras de grado y posgrado.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas fatales, mientras continúan los operativos de seguridad y la investigación para esclarecer lo ocurrido.