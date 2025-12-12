Muerte de Charlie Kirk: el hombre acusado de asesinarlo se presentó por primera vez en persona ante el tribunal + Seguir en









El imputado podría enfrentar una pena de muerte si es encontrado culpable por el asesinato del activista conservador.

Tyler Robinson, principal acusado de haber asesinado a Charlie Kirk, se presentó a comparecer en persona, en un juzgado de Utah. Redes sociales

Tyler Robinson, principal sospechoso de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk, compareció este jueves de manera presencial ante el tribunal, en medio de un fuerte operativo judicial y bajo la expectativa por la posible presencia de la prensa. El homicidio, ocurrido en septiembre durante un acto universitario en Utah, escaló rápidamente hasta convertirse en uno de los casos más sensibles del año en Estados Unidos.

Los abogados defensores del joven acusado de 22 años, junto con la Oficina del Sheriff del Condado de Utah, insistieron en impedir el acceso de cámaras a la sala, argumentando que la exposición mediática podría poner en riesgo la posibilidad de un juicio imparcial, por el impacto social de la muerte de Kirk.

Del otro lado, Erika Kirk, viuda de Charlie, y un conjunto de medios estadounidenses reclamaron transparencia total durante el proceso, por lo que finalmente el juez avaló la transmisión parcial de la audiencia, permitiendo la presencia de cámaras bajo determinadas condiciones.

Robinson enfrenta cargos severos, incluido el de asesinato con agravantes, una figura que podría derivar en pena de muerte si es condenado. Hasta el momento, no declaró si se considera culpable o inocente.

Con grilletes y ante la mirada de su familia El acusado quedó detenido tras entregarse por voluntad propia luego de una intensa búsqueda policial. Según la investigación, Robinson confesó el ataque ante su padre, quien lo identificó en las imágenes difundidas por las autoridades y lo persuadió para que se presentara ante la Justicia.

En su primera aparición formal en la corte, ingresó con grilletes en manos y tobillos, vestido con camisa, corbata y pantalón, y llegó a esbozar una sonrisa dirigida a sus familiares ubicados en la primera fila. Su madre, su padre y su hermano asistieron a la audiencia, en una sala colmada de efectivos judiciales y personal de seguridad, según reportó la cadena CBS.