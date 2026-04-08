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La medida tiene como objetivo reconstruir la operación de compra del departamento en Caballito y determinar el origen de los fondos.

Caso Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la venta del inmueble bajo sospecha.

La investigación entorno al presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este miércoles tras una serie de operativos en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque.

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La Justicia dispuso el allanamiento de tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, empresa que intervino en la venta del inmueble bajo sospecha que posee el funcionario en Caballito.

Los procedimientos, buscan reconstruir la trazabilidad de la operación realizada en la calle Miró al 500, por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores con un ingreso económico que no coincide con la suma del crédito que le cedieron al funcionario, ya que serían jubiladas y empleadas públicas.

Manuel Adorni La Justicia dispuso el allanamiento de tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, empresa que intervino en la venta del inmueble bajo sospecha que posee el funcionario en Caballito. El despliegue judicial coincidió con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py, quien busca identificar a los intermediarios de la operación y verificar cuáles fueron los valores reales de la transacción.

Por su parte, Nechevenko negó tener algún tipo de vinculación con el origen del dinero y señaló que dichas operaciones fueron "normales" desde su visión profesional como escribana y que, por ese motivo, validó las escrituras.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario para investigar el financiamiento de otros gastos de Adorni, como vuelos privados hacia el exterior, como ocurrió con sus visitas a Nueva York y Punta del Este. Allanamientos en la inmobiliaria Rucci La compra del departamento es el eje central de la causa que analiza la estructura financiera utilizada por el funcionario. Según los registros, la propiedad fue declarada por un valor de u$s230 mil, aunque las condiciones de pago generan interrogantes en los investigadores. De esta forma, los operativos realizados en la tarde de este miércoles en las oficinas de la firma Rucci tuvieron como objetivo principal el secuestro de documentación vinculada con la venta original del inmueble. Ahora, la Justicia busca determinar si existen inconsistencias entre los papeles de la inmobiliaria y lo declarado por las partes en la escritura traslativa de dominio.

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