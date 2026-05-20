Patricia Bullrich presentó su declaración jurada y presiona a Manuel Adorni en medio de la causa por enriquecimiento

La legisladora nacional cumplió con su obligación legal al entregar la documentación ante el Senado y la Oficina Anticorrupción. Semanas atrás había exigido públicamente al jefe de Gabinete que entregue "de inmediato" la información patrimonial para aclarar su situación judicial.

La exministra Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La senadora Patricia Bullrich presentó este martes su declaración jurada, más de un mes antes de que se venza el plazo establecido por la Oficina Anticorrupción (OA) , en un nuevo gesto hacia el interior de La Libertad Avanza ante la demora de Manuel Adorni, quien aún no dio a conocer la documentación sobre su situación patrimonial. En paralelo, avanza la investigación por enriquecimiento ilícito . En el Gobierno aseguran que el jefe de Gabinete cumplirá su obligación "en los próximos días" .

Bullrich presentó el 19 de mayo ante el organismo nacional la información correspondiente al período 2025, cumpliendo con lo establecido en el “Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral” que se aplica a funcionarios públicos alcanzados por la Ley Nº 25.188 y el Decreto Nº 895/13. La documentación fue recibida este miércoles por la Dirección General y Auditoría del Senado, según consta en la web de la Cámara alta.

La exministra de Seguridad cumplió por anticipado con la ley y volvió a enviar una señal a jefe de Ministros, luego de que semanas atrás le reclamara que diera a conocer "de inmediato" su declaración patrimonial para aclarar su situación judicial . "Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada, ¿para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? ", dijo en una entrevista.

Incluso, Bullrich aseguró en su momento que la declaración jurada es un trámite "bastante fácil de hacer" , ya que se toma como base la presentación del año anterior y se revisa si hay activos o bienes nuevos a declarar. "Si dijo que tiene todo probado, para mí tiene que ser inmediato", remarcó.

Con la presentación, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado presiona al jefe de Gabinete para que entregue la información sobre la evolución de bienes y activos correspondiente al período 2025. Según Bullrich, su demora impide al Gobierno avanzar con la agenda que impulsa Milei.

Manuel Adorni Diputados Manuel Adorni, durante su presentación en Diputados. Mariano Fuchila

Manuel Adorni demora su declaración patrimonial

Desbordado por el escándalo creciente y ante el ruido interno, Milei salió en defensa de su jefe de Gabinete. “Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear", se quejó en aquel entonces y reiteró: "Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes”, dijo. Pero pasadas dos semanas, aún el exportavoz no presentó la documentación.

"Adorni va a presentar la declaración jurada en los próximos días", insistió este martes el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando fue consultado sobre la situación del jefe de Gabinete a la salida del MALBA, donde asistió para acompañar al presidente Milei. También aclaró que la entrega de la documentación respaldatoria sobre sus movimientos patrimoniales "va a traer tranquilidad".

La atención puesta en la demorada presentación ante la OA ocurre a raíz del ruido político que persiste por la causa judicial abierta en marzo, cuando se conocieron las imágenes de Adorni en compañía de su esposa, Bettina Angeletti, en Nueva York, que dieron paso a la investigación patrimonial.

La foto derivó en una causa por el traslado de la mujer en el avión presidencial junto a la comitiva oficial a la Argentina Week que se desarrolló en Estados Unidos. "Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe", se defendió Adorni frente al escrutinio público.

Si bien esa denuncia fue desestimada, dio pie a que se pusiera el foco en los gastos del jefe de Gabinete ante movimientos y pagos que no se condicen con sus ingresos, motivo que derivó en la apertura de otra investigación por parte del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

Avanza la causa contra Manuel Adorni

En las últimas semanas, la causa arrojó como resultado de las pericias que Adorni habría abonado u$s245.000 en la refacción de una casa en el country de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cifra que abonó en efectivo, según dijo en sede judicial el constructor Matías Tabar.

También declararon dos jubiladas y dos policías que afirmaron haberle prestado dinero a Adorni en diferentes momentos de los últimos años para comprar y vender dos departamentos de las calles Miró y Asamblea en Caballito, a cambio de sendas hipotecas. En paralelo, se detectaron gastos por $14 millones en muebles para la primera de las propiedades porteñas.

La semana pasada, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas en la causa. Entre otras, pidió información a “empresas proveedoras de servicios de activos virtuales” del funcionario y su esposa.