Javier Milei y Manuel Adorni se reunieron en Olivos para definir los proyectos que el oficialismo enviará al Congreso + Agregar ámbito en









El Presidente mantuvo un encuentro de tres horas con el jefe de Gabinete mientras persisten los cruces entre el sector de Santiago Caputo y el armado político de Karina Milei y Martín Menem. En la Casa Rosada buscan mostrar normalidad.

El Gobierno prepara un envío de leyes al Congreso. Presidencia

Javier Milei recibió este jueves a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en una reunión que se extendió durante casi tres horas y que tuvo como eje central el repaso de la agenda de gestión y el armado de los proyectos legislativos que el oficialismo busca enviar al Congreso en las próximas horas. Según trascendió desde el entorno presidencial, ambos analizaron las iniciativas que la Casa Rosada pretende impulsar, en un contexto atravesado por las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.

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En Balcarce 50 aseguran que el objetivo es acelerar un paquete de reformas vinculadas a desregulación, reducción del gasto estatal y modificaciones normativas que el oficialismo considera parte de la “batalla cultural” libertaria.

Entre los proyectos que el Ejecutivo planea girar al Congreso aparece la derogación de la ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021. La iniciativa obliga a que los alimentos y bebidas exhiban sellos negros advirtiendo sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías. En la Casa Rosada consideran que la norma representa una sobre regulación estatal y reconocen que existe presión de parte de la industria alimenticia para modificar el esquema vigente.

Etiquetado frontal.jpg El Gobierno busca derogar la ley de Etiquetado Frontal.

El Gobierno sostiene además que uno de los principales problemas del sistema actual es la falta de criterios unificados con otros países de la región. Mientras Argentina utiliza octógonos negros, Chile aplica un esquema de “semáforo” y Brasil maneja parámetros distintos para la incorporación de advertencias nutricionales. Según explican fuentes oficiales, esa diversidad obliga a las empresas a diseñar envases diferentes para cada mercado.

La ofensiva contra la ley de Etiquetado Frontal se suma a otros movimientos recientes del oficialismo en materia de desregulación. Esta semana, La Libertad Avanza logró avanzar en Diputados con la denominada “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que elimina decenas de normas consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. En paralelo, Milei y Adorni también revisaron la estrategia parlamentaria del oficialismo y el vínculo con sectores dialoguistas para conseguir respaldo a futuras iniciativas. En la Casa Rosada admiten que, pese a los triunfos legislativos recientes, el Gobierno continúa dependiendo de negociaciones permanentes con gobernadores y bloques aliados para sostener mayoría en temas sensibles.