La Libertad Avanza, radiografía de una interna que fractura al Gabinete de Javier Milei

La interna en La Libertad Avanza suma cada vez más protagonistas y ya no se reduce al triángulo de hierro. Detrás de esta lucha intestina del poder aparecen cada vez más figuras del Gabinete que alimentan la grieta libertaria ante la falta de intervención y conducción política de Javier Milei .

Lo que en principio se confirguró como un enfrentamiento enquistado entre Karina Milei y el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, terminó ramIficándose a la cúpula del Gobierno . En la primera etapa de la gestión, la hermana de Javier Miliei y Caputo se enfrentaban por el control de las listas electorales para las elecciones de medio término y la estrategia política en las provincias.

Karina, como presidenta de La Libertad Avanza, monopolizó la lapicera y se quedó junto a Martín y Lule Menem, con el armado de las boletas a nivel nacional y provincial en los comicios del 2023. Mientras, Caputo y las Fuerzas del Cielo, impulsaban acuerdos en las provincias a cambio de que los gobernadores blindaron la gobernabilidad del Presidente en el Congreso con sus diputados y senadores, los riojanos impusieron la doctrina de postular candidatos propios de LLA para disputarle el territorio a los mandatarios provinciales.

Si bien La Libertad Avanza perdió por casi 14 puntos en las elecciones desdobladas de la provincia de Buenos Aires, donde Caputo y las Fuerzas del Cielo cuestionaban la jefatura bonaernse de figuras más vinculadas a la "casta" como Sebastián Pareja o Ramón "Nene" Vera, la estrategia de Karina y los Menem dio resultado en las legislativas nacionales de octubre pasado cuando los candidatos libertarios para el Congreso se impusieron en casi todas las provincias.

La expansión de Karina Milei

Hasta ese momento, Karina estaba abocada a lo partidario y Santiago Caputo a la gestión estratégica del Gobierno con influencia en áreas clave como Ministerio de Justicia, ARCA, PAMI, Secretaría de Salud, YPF, Secretaria de Agricultura y SIDE, entre otros organismos. Pero con apoyo en los Menem y luego del contundente triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas a nivel nacional, la hermana del Presidente pareció expandirse más allá de la política partidaria para comenzar a tener peso propio dentro del Gabinete.

Cuando se mencionaba la posibilidad de que Santiago Caputo desembarcara en el Gabinete con un cargo formal de súper ministro y dejara su lugar en el backdoor del poder, llegó la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, y de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior. Para obturar el avance de Caputo, quien ya acumulaba, y aun controla, una importante cuota del poder en el gobierno, Karina dispuso la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la llegada de Diego Santilli, a la cartera política que se encarga de la relación con las provincias, como reconocimiento a su exitosa candidatura en la provincia de Buenos Aires.

JAVIER MILEI KARINA MILEI CONGRESO Karina Milei junto a Javier Milei, en el Congreso. PRESIDENCIA DE LA NACION

Sin percibirlo en ese momento, el up grade a Adorni, hasta ese momento destacado vocero y coordinador de los medios públicos, marcaría el inicio de una feroz interna en el gabinete que comenzaría a erosionar la conducción política de Karina y los Menem. El próximo paso de la hermana del Presidente fue desplazar al caputismo del Ministerio de Justicia con la designación de Juan Baustisa Mahiques, nombramiento que implico el corrimiento de Sebastián Amerio de la Secretaria de Justicia para ser reemplazado por Santiago Viola, apoderado de Karina en La Libertad Avanza.

La llegada de Mahiques apuntaba a descomprímir el delicado frente judicial que padecían Javier y Karina Milei a partir de las denuncias por la presunta cripto estafa Libra y las acusaciones de cobro de sobornos a droguerías en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Pero desde entonces, la causas ante los tribunales contra funcionarios del gobierno nacional no hicieron mas que ir en ascenso. Con un protagonista excluyente: Manuel Adorni, protegido de Karina y una de las figuras que más récelos despertaba entre los ministros.

La Libertad Avanza, en descomposición

Sin experiencia politica previa ni capacidad de gestión, Adorni había sido electo legislador por la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y se perfilaba como el candidato de Karina para disputar en 2027 la jefatura de gobierno frente al PRO de Jorge Macri. Un lugar al que aspiraba también Patricia Bullrich, también electa senadora nacional por la Capital Federal. La ex ministra de Seguridad, con volumen político y votos propios, era incluso una opción del Presidente para ocupar la jefatura de gabinete que luego recayó en Adorni. El caldo perfecto para una nueva interna en la cúspide de La Libertad Avanza.

JAVIER MILEI MANUEL ADORNI Manuel Adorni junto a Javier Milei. Presidencia

El viaje de Adorni con su esposa Bettina Angeletti a Nueva York como parte de la comitiva oficial, el vuelo privado a Punta del Este pagado por un contratista de la TV pública y amigo del ex vocero, Marcelo Grandío, los créditos hipotecarios de las jubiladas para la compra de departamentos, la adquisición de una casa en un barrio privado en Indio Cua, los innumerables gastos en dólares y sin factura, las escapadas a Aruba y al LLao LLao, entro otros gastos que no coinciden con sus ingresos ni con su declaración jurada, terminaron de hundir la gestión del jefe de gabinete.

El protegido de Javier Milei

Ya sin futuro político y resistido por todo los ministros, Adorni se atornilló al cargo protegido por Karina y Javier Milei a pesar de hundir la imagen del Presidente ante la opinión pública. El exvocero, ahora mudo y errático, detonó asi la estrategia política de la Secretaria General de la Presidencia en la Ciudad, dejándole el terreno liberado a Bullrich para ocupar el lugar de candidata a jefa de gobierno porteño. Desde entonces, la exministra se sintió empoderada y exhibió cada vez mas gestos de autonomía frente a Karina. El principal, fue exigir de manera publica que Adorni presente de manera urgente su declaración jurada de bienes para aclarar las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que tramitan en su contra.

En medio del ruido político dentro del Gabinete, con los ministros incómodos por tener que convivir con Adorni, se sumaron cuestionamientos desde el ministerio de Economía a cargo de Luis "Toto" Caputo. El funcionario había dejado trascender su preocupación por el efecto que el desmanejo de la interna política dentro del Gobierno provoca sobre la confianza del plan económico y de los inversores.

Martín Menem Sesión Diputados El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mariano Fuchila

Cuando el clima de descomposición interna y la falta de conducción política ya eran evidentes, la situación empeoró aun más. Martín Menem, brazo político de Karina, vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional y titular de la Cámara de Diputados, quedó envuelto en un escándalo a partir de la presunta filtración de posteos con críticas a todo el gabinete desde una cuenta anónima de X (@Periodista Rufus) que remitían a su cuenta oficial de Instagram. Desde allí se atacaba a Santiago Caputo y a las Fuerzas del Cielo pero también se publicaban mensajes hirientes en términos personales contra el Presidente, su hermana, sus perros y hasta otros ministros del gabinete como Sandra Pettovello, Luis Caputo y Patricia Bullrich.

Furia en el Gabinete

Menem negó ser el autor de los mensajes contra los ministros, el Presidente y su hermana. este domingo, a través de WhatsApp, envio un mensaje para desligarse de los sucedido y atribuir el hecho a un "error" de la persona que se encarga de sus redes sociales: "Hola, buen dia. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes. La persona que maneja mí instagram copio un link de una noticia y lo reenvíó a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno. Lo único importante del link es que tiene mí nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento".

Karina Milei, Menem y Caputo.jfif Karina Milei junto a Martín Menem.

Por ahora, ni Milei ni Karina se hicieron cargo de la feroz interna de su gabinete. Ni siquiera ensayaron una mediación o un amague de conducción política para descomprimir el espeso clima interno que atraviesa el gobierno nacional. El Presidente fue explicitó en su desentendimiento de la interna: este lunes en el peor momento de la cohabitación de sus principales figuras del gabinete, se fue a dar clases de macroeconomía a una universidad privada. Desde el karinismo sostienen una doctrina que podría servir de indicio sobre la actitud de los hermanos frente a un nuevo capítulo de la interna: "Si Javier y Karina le creen a Adorni sobre sus exorbitantes gastos en dólares, por qué no le van a creer a Martin Menem sobre un error de su comunnity manager al postear un mensaje en redes".