Caso $LIBRA: traders que tenían información privilegiada contaron cómo fue su plan para ganar millones de dólares

libra.jpg El lanzamiento de $LIBRA hizo que miles de personas perdieran millones de dólares. Imagen creada con inteligencia artificial

El usuario que rompió el silencio sobre la criptomoneda de Milei

En ese contexto, uno de los traders que contaba con esta información privilegiada del token, rompió el silencio y explicó cómo fue la situación: "La verdad es que nos chupa un huevo lo que digan. Si es para las PyMEs de Argentina o para hacer pozos de agua en África. Nos importa nomás que tenga un catalizador que pueda hacer subir el precio. Y sin el tuit de Javier Milei, $LIBRA no subía".

Según relató el experto en monedas virtuales, desde al menos dos semanas antes sabían de la posibilidad de una memecoin para Argentina, y una semana antes ya tenían la certeza.

El hombre, identificado como W, es conocido como "hunter" en el mundo de las inversiones digitales, no tan distintas al funcionamiento de un casino. Son grupos de traders que navegan la blockchain, la red social X y grupos de Telegram buscando información sobre lanzamientos de criptomonedas nuevas para actuar rápido, para poder "cazar" proyectos donde lo más importante es comprar lo antes posible para conseguir el menor precio.

En diálogo con Mariano Vidal para Clarín, el inversor expresó: "En estos grupos, la mayoría está desde 2020 con el mundo cripto, y hemos ido evolucionando. Para algunos es un trabajo, para otros es un vicio. Hay muchos que son ludópatas fuertes. Son grupos privados, donde tenes entre 50 o 100 personas compartiendo contratos inteligentes mientras se van lanzando"

"Cada miembro le agrega valor de una u otra forma al grupo: hay influencers, DEVS (desarrolladores), lanza-contratos, huntersque están todo el día mirando la blockchain y analizando cada contrato, otros que hacen análisis técnico de monedas", agregó.

"Todos llevan un tiempo en esto y no hay ninguno que no sea millonario. Quieren ser los mejores en esto y eso significa tener mas plata. Te valida solo la guita que hiciste, el trade de mas ganancia, el que agarra y gana en todos los tokens. Viven para eso. Por eso invierten y arriesgan y también pierden lo que pierden. Son gente que, en los últimos dos meses de tendencia alcista, entre todo el grupo habrán ganado arriba de los u$s100 millones", ejemplifica.

Precisamente, Hayden Davis se refirió al funcionamiento de estos cazadores virtuales, a los que tildó de "snipers", durante una entrevista en la que confesó que éstos compraron rápido usando información privilegiada del momento del lanzamiento, por ello ganaron unos u$s110 millones con los que ahora no saben qué hacer.

Según lo exhibido por W, la información alrededor de un token respaldado por el Presidente ya había comenzado a circular al menos unas dos semanas antes del tuit de Milei. En su caso, se enteró el lunes 10 de febrero.

Un día previo a éste, el 9 de febrero, el presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, había lanzado el token $CAR, una cripto que buscaba "unir a las personas y apoyar el desarrollo del país", un proyecto que tuvo un recorrido similar a $LIBRA perdiendo un 90% de su valor en apenas un rato pero antes dejó varios ganadores.

"Cuando me enteré que esa persona lanzó esa moneda y no me contó, le fui a reclamar. Él me dijo que no le filtró a nadie, pero lo que sí me podía decir es que estaba al salir un token de Argentina. Esto fue el 10 de febrero. De ahí en más se empezó a hablar del tema", manifestó el trader.

"Durante los días previos el rumor empezó a hacerse más fuerte, aunque la fecha no estaba clara. Un punto clave era averiguar si Milei pensaba tuitear al respecto. Esto es importante por dos detalles. En primer lugar, porque muchos traders programan bots para que estén atentos a una cuenta de X para saber al instante si publican algún contrato inteligente, la forma de acceder a estos token ni bien salen, y comprar de manera instantánea" contó.

También asegura que esta publicación era un catalizador para atraer inversores retail, una forma de referir a aquellos fuera del ambiente, con menos experiencia y más chances de perder, cuyo ingreso suma volumen y dispara el precio.

W disiente con el Presidente Milei cuando dice que es difícil entrar: "Parece complejo, pero lo aprendés en cinco minutos. Luego, aseguró que "sí existieron argentinos que perdieron dinero en la transacción. Argentina es una de las comunidades cripto más consolidadas".

Hayden Mark Davis $LIBRA CAPTURA.png @VictorMarkno

"Nos manejamos en base a rumores, que si empezás a preguntar todo el mundo sabe algo pero nadie sabe nada. Hay que saber vincularse con gente que sabe guardar un secreto. A veces, si algo se sabe mucho es porque hay alguien que busca generar volumen (de compradores). Si yo te digo que compres algo con confianza, es porque estoy seguro que voy a ganar y comprar antes que vos. Si no, es generar competencia", relató.

En el caso de $LIBRA, "había demasiada gente hablando del tema. Ya era obvio que salía un token de Argentina. Todos sabíamos que además iba a tuitear el Presidente", enfatizó el trader.

No obstante, en su caso no le sirvió la información previa, porque primero le dijeron que salía el jueves 13, luego que el día era el viernes 14. Se quedó esperándolo a las 17, una vez cerrado el mercado, pero tuvo que salir de su casa por unos asuntos personales. Cuando volvió y encontró que ya había salido, el token estaba demasiado arriba para meterse.

Cómo se filtró la información

Según cuenta W, en el circuito "existen agencias de marketing y figuras que se encargan de hacer circular la información para que llegue a determinados jugadores que pueden ayudar a que una cripto se vuelva exitosa".

En este caso, aún queda la duda de cómo se filtró la información sobre el token presidencial, quiénes accedieron a esos datos privilegiados y por qué.

En su nota del domingo, Davis dijo que en su equipo sabían apenas unas pocas personas, pero que no podía asegurar que no se hubiera filtrado por el lado del empresario argentino Mauricio Novelli y del español Manuel Terrones Godoy, ambos nexos en Argentina. Este último, además, tiene un canal de YouTube muy popular bajo su seudónimo KManus88.

Pero la que cuenta W es una vía posible para la filtración, dado que horas después del desplome de $LIBRA, en X comenzó a circular un video grabado del streaming en vivo de un trader conocido como "Rowdy Crypto". Allí se encontraba hablando sobre distintas monedas, cuando se ve en vivo que recibe un mensaje por Telegram enterándose del lanzamiento.

"Uy, mierda, ya lo lanzó", se lo escucha decir en inglés, mientras ejecuta en vivo una operación para comprar alrededor de 250 mil dólares en el token de $LIBRA. Según aparece en el reloj de su computadora, fue instantáneamente después del posteo de Milei.

"No puede ser, ya lanzó esta mierda", repite de nuevo, mientras termina comprando esa criptomoneda a un valor de $1,05. La operación le llevó apenas 40 segundos y generó sospechas de manejar información privilegiada, al decir "ya lo lanzó". "¿Ya sabía algo y lo traicionó el subconsciente?", se preguntó un usuario.

Rowdy es miembro de un cerrado grupo de traders profesionales conocido como "Fantom Troup", que se caracterizan por las herramientas que tienen y lo osado de sus operaciones. "Son muy arriesgados y andan bien. Tienen herramientas zapadas, por ahí te invierten unos 100 mil dólares para tener un bot que es apenas un par de segundos más rápido. Además quizás le tira de a 1 millón de dólares a las cripto que compran, son profesionales", describió W.

Las suspicacias se levantaron a partir de un miembro del Fantom Troup conocido como "NDF". Es que unos días antes, el 10 de febrero, anunció que comenzaba a trabajar como Jefe de Marketing en Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis. Esta es la punta a partir de la cual podría haberse filtrado la información a usuarios como Rowdy, que reaccionaron de manera inmediata a la operación, según especularon en X.

Si bien pudo parecer un desconocido para cierto segmento cripto, en el submundo de las memecoins Davis sí tenía un nombre, aunque no del todo positivo. Es que según W, "lo conocían por lanzar otros proyectos similares con el solo objetivo de lograr una extracción de la mayor cantidad de capital posible. En criollo, sacarle rápido toda la plata que se pueda".

"Están para ganar ellos, todos los participantes en este mundo sabemos que los tokens que salen son humo. Los que dicen tener una utilidad, si la mencionan, no la usa nadie. Querían extraer capital, eso me dice la foto de hoy", señaló.

Con la misma honestidad con que arrancó la charla, no duda en calificar al equipo que lanzó el token $LIBRA como "degenerados timberos que buscaron el beneficio propio, sin escrúpulos. Los que se juntaron con Milei para este proyecto son unos estafadores de la extracción", culminó W.