Catamarca: Fuerza Patria se impuso a la Libertad Avanza







El Frente Fuerza Patria se impone por amplio margen a la Alianza LLA en Catamarca, escrutadas el 80% de las mesas.

Corpacci y Jalil, protagonistas de la escena política de Catamarca. NA

El Frente Fuerza Patria se impuso en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Catamarca con el 45,4% de los votos, seguido por Alianza LLA con el 34,1%, escrutadas el 80% de las mesas. El candidato a diputado nacional Fernando Monguillot (Fuerza Patria) vence con el 45,5% de los sufragios, secundado por Carlos Brizuela (LLA) quién logra el 34%.

Este año vencen los mandatos de los diputados nacional Francisco Monti ("radical peluca") y de Dante López Rodríguez y Silvana Ginocchio (esposa del gobernador Raúl Jalil), ambos del bloque peronista.

Para evitar largas filas y considerando que cada ciudadano deberá votar dos veces, las autoridades electorales sumaron 30 escuelas y 400 mesas nuevas, lo que redujo de 350 a 250 la cantidad de electores por mesa. De acuerdo al padrón nacional en este distrito los habilitados para votar son 347.282.

Embed A la elección se llegó con un oficialismo unido que en agosto inscribió el sello Frente Fuerza Patria, en el que confluyeron 26 partidos nacionales y provinciales pero cuya columna vertebral es el Partido Justicialista. Antes de las jornadas decisivas de agosto hubo reuniones entre el gobernador Raúl Jalil y la senadora nacional Lucía Corpacci, a las que sumaron a Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital. La unión se esperaba, aunque en los meses previos hubo cortocircuitos de baja intensidad por el alineamiento de Jalil con la Casa Rosada, de la que se desmarcó en los últimos meses y asumió un tono crítico; pero lo que sí sorprendió fue que el nombre del espacio sea el que impulsó para todo el país la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner.

El gobernador Raúl Jalil previo a la elección se mostró preocupado por la situación económica y el desempleo, en particular. "Estamos preocupados por la pérdida del trabajo formal que en Catamarca llega a más de 3.000 personas. Este modelo económico no acompaña la creación de empleo", afirmó. Y no ocultó su malestar por la ausencia de obras nacionales, señalar que "no hay ni una obra nacional licitada en Catamarca en casi dos años, no existe ningún país en el mundo en donde no haya obras de infraestructura". La unidad peronista se tradujo en una lista que luego de 15 años no tendrá como cabeza de lista a un apellido Saadi, Corpacci o Jalil. Los candidatos a diputados nacionales por el Frente Fuerza Patria son Fernando Monguillot, Claudia Palladino y Alberto Natella.