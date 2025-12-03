Quién es Enzo Fullone, el candidato que reemplazaría a Lorena Villaverde en el Senado + Seguir en









La presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro no asumirá su banca en la Cámara alta, en medio de las denuncias que la vinculan al narcotráfico.

Enzo Fullone se convirtiría en senador nacional.

Una nueva denuncia sacudió a La Libertad Avanza en el Congreso nacional: luego de que la vinculen con el narcotráfico, la actual diputada Lorena Villaverde decidió no asumir la banca en el Senado para la que fue electa. Su lugar será ocupado por Enzo Fullone, quien ocupa el cargo de Tesorero del partido en Río Negro.

Oriundo de General Roca de 37 años y formado en administración de empresas, Fullone tuvo una extensa trayectoria como emprendedor local de distintos rubros: gastronomía, constructoras, corralón, desarrollos inmobiliarios, bodega de vinos y minería de criptomonedas. También se desempeñó como coordinador de marketing de un grupo de casinos que opera en el distrito.

Autodefinido como "apasionado por las finanzas", fue elegido por Villaverde -presidenta de La Libertad Avanza en la provincia- para que dirija la delegación de Vialidad Nacional en Río Negro. Actualmente, se presenta como una figura que responde a Karina Milei, con lazos en simultáneo con Martín Menem y Sebastián Pareja

La particularidad de la elección en Río Negro, que ocurrió cuando ya se conocía el alcance de la denuncia a Lorena Villaverde, fue el expreso cambio de voto que hubo para ambas categorías: mientras que La Libertad Avanza ganó la definición para Diputados (Aníbal Tortoriello sacó 131.557 votos contra 113.311 de la candidata de Fuerza Patria, Adriana Serquis), el peronismo se quedó con un apretado triunfo para sus candidatos del Senado (124.233 para la dupla Soria-Mark sobre los libertarios Villaverde-Fullone).

Lorena Villaverde presentó su renuncia al Senado Tras varios días de cuestionamientos, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, anunció este miércoles su renuncia a la banca en el Senado antes de jurar, para "no ser usada como herramienta para dañar al gobierno". Luego de ser electa en los últimos comicios, su título había sido puesto en duda debido señalamientos por su prontuario judicial en causas de narcotráfico en Estados Unidos.

Señor Presidente:



Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025 Días atrás, Villaverde también había comunicado su renuncia a la Cámara de Diputados, pero la retiró el pasado miércoles. De esta manera, por ahora quedaría en su cargo como diputada. "Yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro" manifestó Villaverde. La libertaria de Río Negro cerró explicando el por qué de su renuncia: "lo hago con la serenidad de quien sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural... Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos".