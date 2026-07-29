Causa AFA: Guillermo Tofoni queda en la mira y en cuenta regresiva en EEUU + Agregar ámbito en









Javier Faroni lo denunció penalmente por presunto falso testimonio agravado y posible estafa procesal. La presentación apunta a contradicciones en sus declaraciones y al uso de documentación obtenida en Estados Unidos.

Tofoni, complicado por denuncias en su contra. NA

La disputa judicial por los contratos de la AFA para la organización de partidos amistosos sumó un nuevo capítulo. Javier Faroni, empresario teatral y titular de TourProdEnter LLC, denunció penalmente a Guillermo Tofoni, presidente de World Eleven y exrepresentante comercial de la AFA para la organización de partidos de la Selección. Faroni sostiene que Guillermo Tofoni incurrió en presunto falso testimonio agravado y posible estafa procesal. La causa quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17.

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La denuncia sostiene que Tofoni incurrió en contradicciones durante la declaración testimonial que prestó el 26 de mayo, cuando ratificó una denuncia vinculada con la AFA y TourProdEnter. Según el escrito, bajo juramento afirmó que "TourProdEnter no tiene conflicto conmigo ni yo tengo nada que reclamar a TourProdEnter, al punto tal que ni a Faroni ni a la esposa los conozco", pese a que mantenía acusaciones sobre la operatoria de esa empresa.

El escrito también remarca que Tofoni reconoció que "no tuvo a la vista el contrato que AFA celebró con TourProdEnter", aunque aseguró haber conocido la resolución mediante la cual el Comité Ejecutivo aprobó a esa sociedad como agente recaudador. Para Faroni, esas afirmaciones contradicen la base de las denuncias formuladas por el empresario y configuran un presunto falso testimonio.

Otro de los ejes de la presentación apunta al uso de documentación bancaria obtenida mediante un procedimiento judicial en Estados Unidos. Según la denuncia, ese material había sido autorizado por un tribunal del Distrito Medio de Georgia exclusivamente para un litigio comercial contra la AFA, pero luego fue utilizado para impulsar denuncias penales en la Argentina.

En ese sentido, Faroni sostiene que una Protective Order dictada por el juez estadounidense Clay D. Land recordó que la información sólo podía emplearse para el fin originalmente autorizado y cuestiona que Tofoni hubiera continuado utilizándola pese a esa limitación.

Las contradicciones Otro de los ejes del planteo compara dos declaraciones testimoniales prestadas por Tofoni con apenas 24 horas de diferencia. Según Faroni, en una de ellas el empresario reconoció que los pedidos de discovery en Estados Unidos habían sido realizados para ser utilizados en sede comercial, mientras que luego afirmó que ese extremo "no le constaba". También señala diferencias respecto del conocimiento que tenía sobre las restricciones impuestas por la Justicia estadounidense para utilizar esa documentación. La presentación sostiene que esas inconsistencias podrían configurar un nuevo supuesto de falso testimonio y solicita que sean investigadas. La presentación, patrocinada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, solicita que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 275, 172 y 173 del Código Penal y avance sobre las presuntas inconsistencias detectadas en las declaraciones prestadas por Tofoni, tanto en la Argentina como en el marco de las actuaciones desarrolladas en Estados Unidos.

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