La AFA aclaró que Claudio "Chiqui" Tapia no fue citado por la Justicia de EEUU y denunció "información falsa"

La entidad aseguró que el documento difundido está dirigido a un tercero y rechazó que sus autoridades hayan sido obligadas a declarar o que les incautaran dispositivos electrónicos.

La AFA rechazó las versiones sobre una supuesta citación a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia , y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , hayan sido citados a declarar por la Justicia de Estados Unidos. Además, negó que agentes federales les hayan incautado teléfonos celulares, computadoras u otros dispositivos electrónicos.

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La aclaración se conoció luego de que versiones periodísticas informaran sobre un presunto operativo en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York , antes del regreso al país de parte de la delegación argentina que participó del Mundial 2026.

Según esas publicaciones, Tapia habría sido demorado por agentes del FBI , mientras que la Justicia estadounidense investigaría una estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA.

En un comunicado, la entidad sostuvo que el documento citado por distintos medios “no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino” .

De acuerdo con la explicación oficial, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente presentar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la Asociación.

Tapia y Toviggino no fueron citados por la Justicia estadounidense, según aclaró la AFA.

“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, afirmó la AFA.

La institución agregó que el documento no dispone medidas personales contra Tapia o Toviggino, no ordena su comparecencia, no les impone obligaciones procesales ni registra el secuestro de bienes de su propiedad.

La AFA advirtió que podría iniciar acciones legales

En otro tramo del comunicado, la casa madre del fútbol argentino cuestionó la difusión de información que consideró “inexacta o deliberadamente tergiversada” y aseguró que esas publicaciones afectan el honor y la imagen de las personas y las instituciones involucradas.

Asimismo, exhortó a los medios de comunicación a verificar el contenido de los documentos judiciales antes de publicar afirmaciones que, según señaló, no encuentran respaldo en ellos.

Finalmente, la AFA advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales frente a la difusión de información falsa o engañosa que pueda lesionar los derechos de la institución o de sus autoridades.