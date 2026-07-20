El emotivo video de la AFA sobre el recibimiento a la Selección Argentina tras la final del Mundial + Agregar ámbito en









La Asociación del Fútbol Argentino compartió las imágenes del cariño de los hinchas en Ezeiza, musicalizadas con "Inconsciente Colectivo" de Charly García.

La AFA compartió imágenes del recibimiento a la Selección Argentina en Ezeiza tras la final del Mundial 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un emotivo video con el recibimiento que los hinchas le brindaron a la Selección Argentina tras su regreso al país, luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, con imágenes musicalizadas con " Inconsciente Colectivo", de Charly García.

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Las imágenes repasan la llegada del plantel al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pasadas las 18 de este lunes, y el recibimiento protocolar con una guardia de Granaderos. Los primeros en descender del avión fueron Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Después se ve a la delegación subirse a un colectivo descapotable, ploteado en dorado y negro con el escudo de la AFA y la leyenda "Bienvenida Selección", que recorrió la autopista Ricchieri rumbo al predio de Ezeiza en medio de la lluvia, escoltado por cientos de hinchas.

El emotivo video que compartió la AFA del recibimiento que los hinchas le brindaron a la Selección Argentina tras su regreso al país. pic.twitter.com/QJ2hZxYjth — El Destape (@eldestapeweb) July 20, 2026

Los ausentes del regreso y el pedido para que Lionel Scaloni se quede Del plantel que se ve en el video no formaron parte Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, dos de los seis futbolistas que no volvieron con la delegación: ambos viajaron directo a Miami para reincorporarse a sus clubes, aunque Messi continuaría después hacia Rosario. El capitán había publicado horas antes un mensaje en redes sobre la derrota: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida".

Entre los cánticos que se escuchan de fondo en las imágenes, se destacan los pedidos de los hinchas para que Scaloni continúe al mando del equipo: "Scaloni es de Argentina y de Argentina no se va" fue una de las frases más repetidas durante todo el trayecto, pese al mal tiempo y a la tristeza por la derrota en la final.