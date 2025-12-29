Cristina Kirchner presenta una "lenta recuperación" de su cuadro de íleo posoperatorio y continuará internada

La expresidenta se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires desde el pasado 20 de diciembre debido a una apendicitis que derivó en una apendicitis aguda.

El Sanatorio Otamendi, lugar donde se encuentra internada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , emitió un nuevo parte médico donde explica que la presidenta del PJ presenta una "lenta recuperación" de su cuadro de íleo posoperatorio y continuará internada.

Inicialmente, la expresidenta debió ser trasladada de urgencia de su domicilio, al Sanatorio Otamendi el pasado 20 de diciembre, debido a una apendicitis. Sin embargo, el cuadro derivó en una operación por una apendicitis aguda, que mantiene a Fernández de Kirchner con una "lenta recuperación" e iniciará a tomar "semisólidos con buena tolerancia" un síntoma de mejora.

El parte médico difundido por el Otamendi detalla que “ la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada ”.

En el mismo comunicado, el centro de salud precisó que “ la paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso ”.

Finalmente, el parte médico aclara que “de no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”. El documento fue firmado por la rectora médica, Dra. Marisa Lanfranconi.

la salud de cristina

Los antecedentes médicos de Cristina Fernández de Kirchner

El episodio del 20 de diciembre del 2025 se suma a una serie de antecedentes de salud que han trascendido durante la vida pública de Kirchner en las últimas décadas. Uno de los hitos más difundidos fue la extirpación de la glándula tiroides a principios de 2012 tras detectarse nódulos en esa glándula.

En 2013, otra internación que acaparó atención pública fue la de un hematoma subdural crónico, una acumulación de sangre entre el cerebro y la membrana que lo cubre, presumiblemente tras un golpe. Se realizó una intervención quirúrgica para drenar ese hematoma en la Fundación Favaloro y se ordenó reposo por varias semanas.

Además, en 2014 se informó que sufrió una fractura en el tobillo izquierdo producto de una caída en su domicilio, lo que requirió cuidados médicos aunque no dejó secuelas graves que alteraran su rol público de manera sostenida.

Un antecedente distinto pero igualmente significativo ocurrió en noviembre de 2021, cuando Kirchner fue sometida a una histerectomía total en el mismo Sanatorio Otamendi, intervención programada para tratar un pólipo uterino sospechoso. En ese caso, el procedimiento se realizó por vía laparoscópica y la recuperación fue descrita como normal por los médicos.

A lo largo de los años también se han mencionado en distintos informes médicos cuadros de hipotensión arterial crónica, que en varias ocasiones obligaron a suspender actividades oficiales por bajones de presión y momentos de reposo bajo supervisión médica.