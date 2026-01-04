Cristina Kirchner denunció que EEUU secuestró a Nicolás Maduro y violó la soberanía de Venezuela + Seguir en









La expresidenta sostuvo a través de un mensaje en su cuenta de la red social X (ex Twitter) que la intervención estadounidense va contra el derecho internacional. Cargó contra la gestión de Donald Trump, que busca "apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional".

Nicolás Maduro y Crisitna Kirchner. La expresidenta criticó la maniobra de Estados Unidos.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó con dureza la intervención de Estados Unidos en Venezuela y acusó a la administración de Donald Trump de haber cruzado “un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”. En un extenso mensaje publicado en redes sociales, la exmandataria sostuvo que el operativo estadounidense constituye una violación del derecho internacional y responde a intereses económicos vinculados al petróleo.

“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite”, escribió Cristina este domingo desde su cuenta de la red social X (ex Twitter), al marcar distancia del debate interno venezolano y enfocar su crítica en la política exterior estadounidense.

En el pasado, la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026 Cristina Kirchner cuestionó a Trump por la intervención de EEUU en Venezuela La exjefa de Estado enmarcó el accionar de Washington en la histórica doctrina del “Gran Garrote (Big Stick)”, asociada al corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe, y advirtió sobre sus consecuencias en América Latina. Según afirmó, esas intervenciones “lejos de favorecer a EEUU generaron en la región un sentimiento adverso hacia ese país” y, en muchos casos, “atraso económico y social en los países afectados”.

Cristina también denunció la “absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país”, en referencia al operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y subrayó que la acción provocó “la muerte de numerosas personas”. A su juicio, el episodio representa una violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional y “del más elemental sentido común”.

En ese marco, alertó sobre el precedente que deja la intervención: un escenario “peligroso en materia geopolítica” que podría habilitar “cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”. Por último, la exmandataria apuntó directamente contra el objetivo declarado por la Casa Blanca. “Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump (…) no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’”, escribió, y concluyó: “sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”.