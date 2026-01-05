Argentina apoyó la postura de EEUU sobre Venezuela en la ONU y pidió por la liberación de Nahuel Gallo

La representación argentina acompañó una postura impulsada por Washington durante un debate en el máximo órgano de seguridad internacional. En ese contexto, reclamó por la situación de un efectivo detenido en territorio venezolano

La Argentina expresó este lunes su respaldo a la postura de Estados Unidos durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reiteró el pedido por la liberación del gendarme Nahuel Gallo , arrestado en Venezuela desde hace más de un año.

El planteo fue realizado por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi , quien instó a las autoridades que administran el proceso de transición en ese país a facilitar la excarcelación del ciudadano argentino y a asegurar su regreso en condiciones seguras.

En su exposición, el diplomático destacó las acciones recientes impulsadas por el gobierno estadounidense en territorio venezolano y valoró la decisión política adoptada por la Casa Blanca frente a la situación institucional del país caribeño.

Tropepi recordó además que la Argentina declaró como organizaciones terroristas al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua en 2025, y reafirmó que la política exterior nacional mantiene una línea definida frente a la crisis venezolana.

Desde el inicio de la actual administración, sostuvo, el Gobierno argentino ha denunciado de manera sostenida las restricciones a las libertades públicas y las vulneraciones a los derechos fundamentales, y participa activamente de las gestiones internacionales orientadas a una normalización democrática en Venezuela.

reunion consejo seguridad onu

Cruces entre EEUU y Colombia por la intervención en Estados Unidos

El Consejo de Seguridad de la ONU se convirtió en el escenario de un tenso cruce diplomático tras la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos negó estar en guerra con Venezuela y descartó que la administración temporal del país suponga una ocupación. Por su parte, Colombia denunció que la detención del mandatario "viola el derecho internacional".

De acuerdo a las primeras informaciones del encuentro, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, fue categórico en la defensa de la posición de la Casa Blanca: "No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país".

La advertencia de la ONU y el reclamo colombiano

La representante de Colombia, Leonor Zalabata, alertó al organismo que el accionar norteamericano transgrede la Carta de las Naciones Unidas.

En sintonía, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó a través de su subsecretaria Rosemary A. DiCarlo su "profunda preocupación" por la acción militar.