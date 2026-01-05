Reforma laboral: el Senado ya tiene fecha para la sesión mientras Diego Santilli activa una gira a provincias

El ministro del Interior viajará a las provincias para negociar con mandatarios aliados los votos para la reforma laboral que se tratará en febrero en el Senado

El gobierno nacional comenzó a trabajar en el cronograma de prórroga de sesiones extraordinarias con el objetivo de votar la reforma laboral en el Senado . El proyecto, que ya cuenta con dictamen, podría ser tratado en el recinto el martes 10 o el miércoles 11 del próximo mes, de acuerdo a lo que adelantaron a Ámbito fuentes oficiales.

Esta semana podría darse en la Patagonia el primer encuentro de 2026 entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y un gobernador dialoguista como Ignacio Torres . La reunión prevista para miércoles en Chubut apunta a avanzar en el acuerdo por el reclamo de la deuda de 51.000 millones de pesos que Nación tiene con la provincia por la caja previsional. El gobernador ya hizo una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia pero tras la baja de retenciones a la exportación de crudo, también hay optimismo en las negociaciones con la Casa Rosada para lograr una solución.

En cuanto a la reforma laboral, la gira de Santilli estará enfocada en provincias aliadas. Además de Chubut, figuran al tope de la agenda Entre Ríos , donde manda el gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, y Chaco , a cargo del radical Leandro Zdero. Ambas provincias fueron en alianza con La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre y ofrecen senadores para empujar la aprobación del proyecto enviado por Javier Milei al Congreso en sesiones extraordinarias.

Tras la sanción del Presupuesto 2026, existe un principio de acuerdo con los gobernadores para convertir en ley también la reforma laboral. Para eso, Milei deberá firmar un decreto de prórroga de sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero y hasta el 27, al filo de inicio de sesiones ordinarias que opera el 1 de marzo con el tradicional discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. Si bien la iniciativa ya cuenta con dictamen , falta que Nación y las provincias se pongan de acuerdo en relación a los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Reducción de la Carga Tributaria que afecta la recaudación coparticipable de los gobernadores.

"El derrumbe en la recaudación es real a partir de la recesión que hay en las provincias. Sólo la caída en la recaudación en Ganancias tiene un impacto neto de 1.6 billones de pesos en los fondos de la coparticipación. La copa se desplomó casi 20 puntos. Es muy bueno el discurso del alivio fiscal pero siempre y cuando el ajuste no lo tengan que pagar las provincias ", explicó esta mañana ante la consulta de Ámbito un gobernador al tanto de las negociaciones con la Casa Rosada por la reforma laboral.

Debate en el Senado

En el gobierno nacional, sin embargo, reina el optimismo. Un funcionario con despacho en Balcarce 50 aseguró que "si sale la reforma laboral, baja el riesgo país y ellos -los gobernadores- pueden rollear su deuda de en mejores condiciones". Además destacan que se descomprimiría también en os distritos la industria de juicio, favoreciendo la producción e inversión a nivel local, además del interés que tendrían las provincias en desentenderse de las negociaciones paritarias y habilitar las convenios colectivos por empresa entre empleador y trabajador.

En ese contexto, además de Chubut, Santilli viajaría la semana próxima a otros distritos aliados como Mendoza, San Luis y San Juan, además de Salta, una de las provincias del peronismo más dialoguista con La Libertad Avanza. En paralelo, a las reuniones bilaterales con los gobernadores, el gobierno nacional activó a fines de 2025 el reparto de $ 199.500 millones en conceptos de ATN, de los cuales $ 66.500 (el 33% del total) fueron entregados la mano de la convocatoria presidencial a sesiones extraordinarias.

Las partidas que fueron giradas principalmente a gobernadores aliados llegaron tras la maratónica gira de Santilli por las provincias donde cumplió una ronda de encuentros con casi 20 gobernadores. Los distritos beneficiados con fondos frescos fueron Tucumán ($ 20 mil millones); Misiones ($ 12 mil millones); Chaco ($ 11 mil millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7 mil millones); y Salta ($ 6 mil millones). Es que con un bloque de 20 senadores nacionales propios, y más allá de os aliados del PRO, el oficialismo depende de los mandatarios provinciales para llegar a un piso de 37 votos y blindar la sanción de la reforma laboral en la Cámara Alta.

Fondos de la reforma laboral

El diálogo, el reparto de fondos y la atención personalizada de cada una de las problemáticas de los gobernadores serán parte de la estrategia que la Casa Rosada utilizará en enero para desactivar la resistencia de las provincias al capítulo impositivo de la reforma labora. En especial al artículo 188 del dictamen que dispone como exenciones "las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa habitación" con efecto para los ejercicios o años fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2026.

Pero el artículo 190 del proyecto también aplica una reducción de las alícuotas de Ganancias para las "sociedades de capital" en las escalas más altas: las que pagan el 30% bajarían a 27% y las que abonan el 35% pasarían a 31,5%. Por otra parte, el título XXV establece una "reducción de la carga tributaria" al dejar sin efecto "a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley" los impuestos internos para los rubros de "los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves".