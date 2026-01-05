Legislatura bonaerense: qué leyes del Ejecutivo avanzaron y cuáles quedaron en el camino

Pese a obtener los recursos para 2026, el oficialismo sufrió el peso de sus propias divisiones y el bloqueo opositor en temas clave. Un repaso por las iniciativas que sobrevivieron y las que deberán volver a foja cero tras un año atravesado por internas, elecciones y negociaciones cruzadas.

La Legislatura bonaerense cerró 2025 con un balance dispar para el Ejecutivo provincial. En un año atravesado por las internas políticas , el impacto de las elecciones de medio término y un ritmo parlamentario intermitente , el gobierno de Axel Kicillof logró sancionar un puñado de leyes consideradas estratégicas, aunque otras iniciativas de relevancia quedaron frenadas en comisiones o directamente perdieron estado parlamentario.

Durante el año, la Cámara de Diputados realizó 12 sesiones -entre ordinarias, especiales y extraordinarias-, mientras que el Senado llevó adelante 9 encuentros. En ese marco, el Poder Ejecutivo bonaerense consiguió los consensos necesarios para avanzar con iniciativas de peso, aunque las tensiones internas del oficialismo y la falta de acuerdos con la oposición limitaron el avance de otros proyectos.

En abril, se sancionó l a suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) , iniciativa enviada por el gobernador para evitar que en 2025 los bonaerenses debieran concurrir a las urnas en tres oportunidades. Además, en mayo se ampliaron los plazos electorales , por lo que la presentación de alianzas pasó a ser 60 días antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el cierre de listas tuvo lugar 50 días antes de los comicios, mientras que las boletas se elevaron con 30 días de anticipación.

El principal logro legislativo del Ejecutivo fue la sanción del Presupuesto 2026 , la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento por el equivalente en pesos a USD 3.635 millones , un paquete que demandó intensas negociaciones no sólo con la oposición, sino también dentro del mismo peronismo.

El Presupuesto proyecta recursos corrientes por $43 billones con fuerte inversión en infraestructura, promoción y asistencia social, salud, educación y seguridad , mientras que la ley tributaria incorpora una baja nominal en la patente y no prevé aumentos reales en el resto de los tributos.

Casa de Gobierno bonaerense El Presupuesto 2026 y la ley de Endeudamiento fueron las grandes pulseadas en la batalla por la provincia de Buenos Aires.

La Ley de Endeudamiento incluyó además la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal por hasta $350.000 millones y la conformación de una comisión bicameral de seguimiento, una concesión clave para lograr los dos tercios necesarios. A la vez, se aprobó la declaración de emergencia económica para toda la provincia de Buenos Aires y para sus 135 municipios hasta el 31 de marzo de 2027.

Reforma del Banco Provincia y pliegos

Como parte de ese acuerdo, la Legislatura avaló la reforma de la carta orgánica del Banco Provincia (BAPRO), que amplió su directorio y permitió la designación de nuevos directores, vocales y síndicos. También se aprobaron pliegos para el Consejo General de Cultura y Educación y el Tribunal Fiscal de Apelaciones. En el ámbito judicial, se le dio luz verde a 224 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales que permitió cubrir las vacantes en la Justicia.

Cámara de Diputados bonaerense La Legislatura bonaerense aprobó la ampliación del directorio del Banco Provincia.

Ley Audiovisual: el “INCAA bonaerense”

A fines de noviembre, ambas cámaras sancionaron la ley de promoción y desarrollo de la industria audiovisual bonaerense, conocida como "INCAA bonaerense", que creó un fondo de fomento de $675 millones, actualizado por Presupuesto, y un Consejo Provincial de la Producción Audiovisual, integrado por universidades, sindicatos y asociaciones del sector.

En stand by

Ley de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género

La propuesta de la administración de Kicillof busca actualizar la Ley 12.569 de violencia familiar, incorporando nuevas figuras como la violencia digital, vicaria y política. Si bien tuvo el visto bueno en Diputados en agosto de 2024, espera para ser tratada en el Senado este año.

Conciliación laboral prejudicial

Otra iniciativa que no avanzó fue la ley para crear una Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial, enviada por el mandatario bonaerense a mitad del año pasado para descomprimir el fuero laboral. El proyecto quedó en estudio en la comisión de Trabajo del Senado y no tuvo dictamen.

Las iniciativas del Ejecutivo que no prosperaron

Empresas estatales de Salud

Dos proyectos clave impulsados por el Poder Ejecutivo para crear empresas estatales de Salud -una de emergencias y otra farmacéutica- quedaron sin sanción y perdieron estado parlamentario. Ambas iniciativas habían obtenido media sanción en Diputados en 2024, pero no lograron avanzar en el Senado por falta de apoyo opositor y diferencias internas en el oficialismo.

Hacia fin de año, el sector de La Cámpora pidió sesionar para evitar que pierdan estado parlamentario, pero la vicegobernadora Verónica Magario convocó recién para fines de febrero, por lo que los proyectos deberán tratarse desde cero. "Un poco tarde se acordaron", dijo por entonces un miembro del gobierno de Kicillof.

Cámara de Senadores bonaerense Actualmente, el Senado bonaerense es presidido por la vicegobernadora Verónica Magario.

Educación inicial desde los tres años

La propuesta, que ingresó al Senado en noviembre de 2024 y contaba con el apoyo de los gremios docentes, buscaba hacer obligatoria la sala de 3 años en todo el sistema provincial, pero nunca se trató. Para que ello ocurra, el Ejecutivo o un legislador deberá reingresarlo como un expediente nuevo.

Ley de Góndolas bonaerense

Este proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo a mediados de 2024 para replicar el espíritu de la ley nacional derogada, pero no avanzó en el Senado.

Creación del Instituto Universitario Provincial de Salud "Floreal Ferrara"

La iniciativa para jerarquizar la actual "Escuela de Gobierno en Salud" y crear el Instituto Universitario se encontraba en la Cámara baja, pero perdió estado parlamentario el 31 de diciembre pasado porque el expediente nunca avanzó.

Normas impulsadas por legisladores que sí se sancionaron

Ley de Ejecución Penal Juvenil

La iniciativa, de la legisladora Lucía Iañez, regula la ejecución de condenas y medidas cautelares para adolescentes punibles que cometieron delitos antes de cumplir los 18 años, y fija un marco específico para el cumplimiento de penas con un enfoque socioeducativo, de reintegración social y de justicia restaurativa.

Emergencia en Bahía Blanca

El Senado sancionó la ley que declaró la emergencia social, económica, sanitaria y ambiental en Bahía Blanca tras el temporal del 7 de marzo. La norma, impulsada por legisladores de todos los bloques de la Sexta sección, rige hasta abril de 2026 e incluye beneficios fiscales y la creación de una comisión bicameral de seguimiento.

bahía blanca temporal (1) (1).jpg En marzo, un duro temporal azotó a Bahía Blanca.

Regulación del uso de pantallas en escuelas

En septiembre, Diputados sancionó la ley de los legisladores Emmanuel González Santalla y Lorena Mandagarán que regula el uso de pantallas en la primera infancia y en escuelas primarias, con foco en hábitos saludables y prevención de riesgos asociados a la tecnología.

Prohibición de cortes de luz, gas y agua a hospitales, escuelas y clubes

La norma de Facundo Tignanelli que prohíbe el corte o interrupción de los servicios de energía eléctrica, agua potable, cloacas y gas a las asociaciones civiles sin fines de lucro, municipios, hospitales y escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, aún cuando se encuentren en mora o con aviso de corte en curso, fue sancionada en octubre.

Facundo Tignanelli Facundo Tignanelli, presidente de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense.

Inclusión de personas con TEA

También avanzó la ley presentada por Diego Garciarena que promueve la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que crea un registro oficial de criptogramas para facilitar la comunicación y localización.

Capacitación obligatoria sobre discapacidad y neurodiversidad

Paralelamente, en noviembre se sancionó una norma de Emmanuel González Santalla y Lorena Mandagarán que establece la capacitación docente obligatoria y con puntaje sobre discapacidades y neurodiversidades.

Reforma de la Caja de Abogados

El Senado aprobó la reducción de la sobretasa de justicia que financia la Caja de Abogados, del 10% al 5%.

Ley de Adopción

Además, Diputados sancionó una reforma a la ley de adopción impulsada por Marcelo Feliú que redujo plazos judiciales y reforzó el patrocinio gratuito.

Nuevo protocolo de Cámara Gesell

La norma de Lucía Iáñez que establece pautas obligatorias para la toma de testimonios a niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos mentales que sean víctimas o testigos de delitos fue convertida en ley por el Senado a finales de noviembre de 2025. Busca evitar la revictimización, limitando la cantidad de entrevistas y asegurando que el ambiente y los profesionales sean especializados.

Prohibición a deudores alimentarios en casinos y bingos

La propuesta del diputado Germán Di Cesare prohíbe el ingreso a casinos, salas de juego de azar y bingos a las personas que se encuentren en condición de deudores alimentarios y estén incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

Ley de Educación Digital

La norma de la diputada Luciana Padulo fue aprobada por el Senado en diciembre pasado. Modifica la Ley Provincial de Educación Sexual Integral (ESI) para que sea obligatorio incluir jornadas de sensibilización y contenidos específicos sobre grooming y uso responsable de entornos digitales en todas las escuelas de la provincia.

Uso de posnet para evitar estafas

Se trata de una propuesta de Gabriela de María que reconoce el derecho de los consumidores y usuarios a utilizar personalmente los datáfonos o posnets cuando realicen pagos con tarjetas de crédito o débito, sin tener que entregar sus tarjetas o documentos a los proveedores.

Capacitación de RCP

En septiembre se convirtió en ley una iniciativa de Marcelo Feliú que dispone la capacitación obligatoria en primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica para los progenitores de personas recién nacidas en situación de alto riesgo, antes del egreso del establecimiento sanitario.

RCP La Legislatura bonaerense aprobó una ley relacionada al RCP.

Iniciativas de legisladores que quedaron pendientes

Reelecciones indefinidas

El Senado aprobó la habilitación de reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares presentado por el kirchnerista Luis Vivona. Luego, la senadora Ayelén Durán, alineada con Kicillof, impulsó un texto alternativo que contemplaba además a los intendentes. Las iniciativas quedaron frenadas en Diputados por divisiones dentro del peronismo y el rechazo opositor. El debate podría retomarse en 2026.

Axel Kicillof, Ayelén Duran y Pablo Garate.jfif Pablo Garate, Axel Kicillof y Ayelén Durán.

Acompañantes terapéuticos y educación emocional

Tuvieron en la Cámara baja media sanción los proyectos para regular la actividad de acompañantes terapéuticos y para incorporar la educación emocional en las escuelas bonaerenses, pero ambos quedaron pendientes en el Senado.

Ludopatía infantil y autarquía del IOMA

La oposición no logró avanzar con la iniciativa integral contra la ludopatía infantil, pese a la unificación de 13 proyectos, ni con la autarquía financiera del IOMA, resistida por el oficialismo.

El balance legislativo de 2025 muestra que el Ejecutivo logró sostener su agenda económica y algunas reformas estructurales, pero no pudo avanzar en otras áreas sensibles. De cara a 2026, un año sin calendario electoral, el escenario legislativo bonaerense aparece marcado por nuevas disputas de fondo. Desde la oposición ya anticipan que trabajarán con fuerza para instalar el debate por la Boleta Única de Papel.

En paralelo, dentro de algunos sectores de Unión por la Patria comienza a ganar volumen la idea de reabrir el debate sobre las reelecciones, en particular para los intendentes, un tema que quedó latente tras los intentos fallidos de 2025 y que podría regresar al recinto impulsado por el kicillofismo. Así, la Legislatura se encamina a un nuevo período atravesado por reformas sensibles, negociaciones cruzadas y pulseadas políticas que volverán a poner a prueba los equilibrios internos.