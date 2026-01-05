La Justicia argentina solicitó la extradición de Nicolás Maduro para juzgarlo por violación de derechos humanos + Seguir en









Tras la captura del mandatario venezolano en Caracas, se emitió la solicitud, por una denuncia impulsada por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia.

La solicitud fue presentada ante los tribunales federales de Comodoro Py y retoma una causa iniciada en 2024, que ya había derivado en una orden de detención y un pedido de captura internacional vía Interpol contra Nicolás Maduro.

El fiscal Carlos Stornelli pidió este lunes la extradición del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado en Caracas, el pasado sábado 3 de enero. La solicitud es para indagar al hombre de 63 años por violaciones de derechos humanos, tras una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD).

El FADD, ya había logrado frenar la visita de Maduro durante el 2024, solicitó luego de su captura, la extradición del líder venezolano desde EEUU hacia Argentina mediante un texto firmado por su presidente, el legislador porteño Waldo Wolff.

La solicitud de FADD para extraditar a Nicolás Maduro En el escrito presentado ante el juez Sebastián Ramos, el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia sostuvo que, tras la captura del mandatario venezolano, se activaron nuevamente las acciones judiciales iniciadas contra Maduro y contra los distintos niveles de mando del régimen chavista. Según argumentó la organización, se trata de hechos que encuadran como graves delitos de lesa humanidad, reconocidos como tales por el derecho internacional de los derechos humanos.

En esa misma línea, el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, formalizó su pedido ante el Juzgado Federal N° 2 para que se inicie el proceso de extradición activa. Según expresó el propio fiscal en su presentación, "tomó estado público la detención de Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos", sobre quien —recordó— "pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente en la Argentina, dispuesta por la Cámara Federal del fuero".

Stornelli remarcó además que la situación reviste carácter urgente debido al estado de detención del imputado y señaló que la instancia de revisión aún abierta en el expediente no impide avanzar con el pedido de extradición. En ese sentido, el fiscal explicó que su fiscalía adhiere al planteo presentado días atrás por los abogados Farini Duggan y Waldo Wolff, solicitando formalmente que se active el procedimiento para que Maduro sea sometido al proceso judicial en curso.

El antecedente inmediato se remonta a septiembre de 2024, cuando la Cámara Federal porteña resolvió la inmediata detención con fines de indagatoria de Maduro y Diosdado Cabello por graves violaciones a los derechos humanos. En aquella oportunidad, también se ordenó notificar la decisión a Interpol para que se solicitara la captura internacional a través del sistema de alertas rojas, medida que ahora cobra nueva relevancia tras la detención del líder venezolano en Nueva York.