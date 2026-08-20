Causa Cuadernos: un directivo de Techint negó pagos ilegales en las gestiones por la siderúrgica Sidor

Pablo Brizzio declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 por las negociaciones vinculadas con la nacionalización de la siderúrgica Sidor en Venezuela. Admitió la intervención de funcionarios argentinos, pero aseguró que “nunca” supo de pedidos de dinero ni de aportes ilegales.

Un directivo de Techint declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa Cuadernos . Aseguró que no tenía conocimiento de pedidos de dinero ni de pagos ilegales vinculados con las gestiones realizadas ante los gobiernos de Argentina y Venezuela por la nacionalización de Sidor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Pablo Brizzio , ingeniero del grupo empresario, quien fue convocado para explicar cómo se desarrollaron las negociaciones alrededor de la siderúrgica venezolana, nacionalizada durante el gobierno de Hugo Chávez en 2008.

Durante su declaración, Brizzio reconoció que hubo contactos y gestiones políticas para intentar resolver el conflicto, pero dijo que nunca tuvo conocimiento de que esas intervenciones estuvieran condicionadas al pago de dinero.

“No, yo nunca supe nada de eso” , respondió cuando la fiscal Fabiana León le preguntó si había sabido de algún pedido de dinero para facilitar la salida de los ciudadanos argentinos que trabajaban en Venezuela.

La fiscal volvió a profundizar sobre el punto: “¿En algún momento representantes del gobierno de Venezuela o de Argentina hicieron saber a la empresa la necesidad de algún aporte económico?”. La respuesta del testigo fue contundente: “No, que yo tuviera conocimiento”.

Un directivo de Techint negó haber sabido de pagos ilegales en las gestiones por la siderúrgica Sidor.

Brizzio explicó que las negociaciones políticas e institucionales estaban principalmente en manos de Luis Betnaza, responsable de Relaciones Institucionales de Techint. También mencionó la intervención de José María Olazagasti, exsecretario privado del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, durante una etapa posterior del conflicto.

Según relató, esa intervención permitió avanzar en una negociación que terminó con una compensación económica para Techint y evitó que la compañía tuviera que recurrir al CIADI, el tribunal internacional de arbitraje de inversiones.

La gestión, sostuvo, “fue exitosa”, porque permitió abrir una negociación con Venezuela que concluyó en un acuerdo económico. Pero nuevamente negó haber conocido la existencia de pedidos de dinero a cambio de esas gestiones.

La situación de los argentinos en Venezuela

Brizzio también describió el complejo escenario que atravesó la empresa durante la nacionalización de Sidor. Recordó que más de un centenar de trabajadores argentinos se encontraba en Venezuela junto con sus familias y que el proceso de salida estuvo marcado por fuertes tensiones.

“Más de cien personas de Argentina fueron a trabajar en Sidor”, explicó. Según señaló, la compañía había sido adquirida con el objetivo de aumentar considerablemente su producción y, al momento de la nacionalización, había alcanzado más de 4,5 millones de toneladas anuales.

La salida de los trabajadores, sin embargo, estuvo lejos de ser sencilla. “Se retiraron todos, pero no fue sencillo”, afirmó. Y agregó: “Había mucha animosidad por parte del gremio y de algunas autoridades contra los funcionarios argentinos”.

También relató que hubo manifestaciones y episodios de hostigamiento contra los argentinos que permanecían en el país. “Muchos estaban en Venezuela con sus familias. Fue un período bastante complejo: había pintadas de ‘Fuera argentinos’, manifestaciones en la ciudad donde estaba la empresa e incluso irrupciones en las oficinas”, describió.

Las gestiones políticas y el conflicto por Sidor

El testigo señaló que Paolo Rocca, titular de Techint, viajó a Venezuela durante las negociaciones para intentar evitar la nacionalización, aunque posteriormente dejó de participar personalmente de esos viajes.

Brizzio también explicó que Sidor era una empresa estratégica para Techint y que su pérdida representaba un fuerte impacto operativo.

“Sidor era una pata muy importante para nosotros. Industrialmente producía un producto que usábamos en México y en Argentina. Perder esa compañía generaba un problema operativo bastante fuerte”, declaró. Y añadió: “Habíamos invertido muchísimo tiempo, muchísima plata. La intención era seguir operando”.

En relación con Olazagasti, el testigo recordó que el ex funcionario participó de gestiones destinadas a evitar que el conflicto terminara en un tribunal internacional. La negociación finalmente permitió alcanzar una compensación para la empresa.

El testimonio adquiere relevancia en el juicio porque en las anotaciones del ex remisero Oscar Centeno aparecen referencias a supuestos pagos y contactos entre empresarios de Techint y funcionarios del área de Planificación Federal.

Sin embargo, Brizzio, quien declaró bajo juramento sobre las negociaciones que conoció directamente, sostuvo que nunca supo de pedidos de dinero ni de aportes económicos ilegales relacionados con esas gestiones.

En el juicio de los Cuadernos son juzgados 86 acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios.