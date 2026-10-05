Las reservas subieron por tercera rueda consecutiva, pero el BCRA mantuvo un bajo nivel de compras

El stock bruto aumentó u$s144 millones y cerró en u$s48.797 millones, mientras el Central compró apenas u$s14 millones en el mercado oficial. En paralelo, el mayorista quedó estable y los dólares financieros profundizaron la baja.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este lunes 5 de octubre y acumularon una mejora de más de u$s2.700 millones en las últimas tres ruedas . El stock aumentó u$s144 millones y cerró en u$s48.797 millones , en una jornada en la que la autoridad monetaria volvió a comprar dólares, aunque con menor fuerza que en las ruedas anteriores.

En el mercado oficial, el BCRA adquirió u$s14 millones y llevó a u$s142 millones el saldo positivo acumulado en octubre . A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s14.710 millones, mientras que la racha compradora se extendió a seis jornadas consecutivas. Sin embargo, la intervención volvió a ser acotada, ya que representó apenas 3% de los u$s411 millones operados en el mercado de cambios.

De esta forma, el promedio diario de octubre quedó en u$s47 millones, todavía por encima de los u$s22 millones de septiembre y de los u$s38 millones de agosto . De todos modos, el ritmo volvió a ubicarse lejos de los u$s103 millones de julio , los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Por eso, el arranque del mes muestra una mejora frente al cierre de septiembre, pero todavía no confirma una recomposición sostenida del programa de acumulación.

La suba diaria del stock estuvo acompañada por factores de valuación parcialmente favorables. En este sentido, el oro avanzó 0,30% y habría aportado cerca de u$s15 millones al valor contable de las tenencias del BCRA. En cambio, el dólar global subió 0,21%, mientras que el euro bajó 0,28%, la libra cayó 0,14% y el yen se depreció 0,07% frente a la divisa estadounidense. El yuan, por su parte, se mantuvo estable.

La dinámica cambiaria quedó atravesada por una tensión que se mantiene desde septiembre. Por un lado, la oferta de divisas no afloja, aun con un tipo de cambio real en niveles bajos y un contexto global más adverso para emergentes . Por otro lado, la demanda de cobertura también se mantiene elevada , tanto por el escenario internacional como por los datos débiles de la economía local y la búsqueda de dolarización de carteras.

Esa combinación explica por qué el BCRA compra, pero no logra absorber una porción mayor del flujo disponible. En septiembre, el agro liquidó más de u$s3.200 millones, la cifra más alta del año, pero la autoridad monetaria acumuló solo u$s473 millones en el MLC, con una parte relevante concentrada en la última rueda del mes. En el inicio de octubre, las compras mejoraron frente a ese promedio, aunque el dato de este lunes volvió a mostrar una absorción limitada.

El mayorista cerró sin cambios

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se mantuvo sin cambios y cerró en $1.511 para la compra y $1.520 para la venta, los mismos valores del viernes. La rueda tuvo bajo nivel de actividad y mostró una cotización estable, con movimientos acotados durante toda la jornada.

Los mínimos se anotaron al comienzo, cuando el mayorista llegó a $1.515. Luego, la demanda por cobertura ganó algo de fuerza durante la primera mitad del día y llevó la cotización hasta máximos de $1.521. Sin embargo, una recuperación de la oferta sobre el cierre acomodó nuevamente los precios en el mismo rango de la rueda previa.

El volumen operado en contado fue de u$s412,6 millones, mientras que en futuros se negociaron u$s770 millones. Desde el 27 de julio no ocurría que una primera rueda semanal comenzara sin cambios en el mayorista. Así, la primera semana plena de octubre empezó con un mercado más tranquilo y sin señales de tensión inmediata sobre el tipo de cambio oficial.

Futuros, financieros y tasas

Entre los dólares financieros, el MEP bajó 0,80% hasta $1.537,56, mientras que el contado con liquidación cayó 1,30% hasta $1.603,64. A su vez, el dólar blue retrocedió 0,64% y cerró en $1.550. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 1,97%, mientras que el canje se ubicó en 4,30%.

En futuros, la curva cerró con bajas generalizadas y una variación promedio negativa de 0,27%. Octubre retrocedió 0,25%, noviembre cayó 0,28% y diciembre bajó 0,24%, mientras que los contratos de 2027 también terminaron en terreno negativo. La tasa implícita de octubre quedó en 1,68% mensual, equivalente a 20,15% anualizado, y la de noviembre se ubicó en 1,75% mensual, o 20,96% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR subió de 24,44% a 24,56%, mientras que la BADLAR bajó de 23,19% a 22,63%. Así, la jornada dejó una señal mixta: las reservas siguieron recuperándose y los dólares financieros bajaron, pero las compras del BCRA perdieron impulso en una rueda de menor volumen y con el mayorista estabilizado en torno a $1.520.