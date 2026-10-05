Elon Musk, billonario de vuelta: el salto de las acciones de SpaceX le permitió dar un nuevo récord de riqueza + Agregar ámbito en









Un fuerte repunte en las acciones de Tesla y SpaceX tras los sólidos resultados del tercer trimestre impulsó la fortuna del magnate por encima del billón de dólares, duplicando la riqueza de Jeff Bezos.

Patrimonio de Elon Musk: Alcanzó el récord histórico de u$s1 billón.

El patrimonio neto de Elon Musk alcanzó este lunes el récord histórico del billón de dólares, impulsado por un incremento de aproximadamente u$s30.600 millones respecto al cierre del viernes, última jornada de operaciones bursátiles.

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Este salto amplió aún más la ventaja de Musk como la persona más rica del mundo. En segundo lugar se ubica Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna estimada en u$s371.500 millones. Cabe precisar que esa cifra representa menos de la mitad del patrimonio del magnate tecnológico.

Musk había superado por primera vez la barrera del billón de dólares en junio, convirtiéndose en el primer billonario del planeta tras el debut bursátil de SpaceX en el Nasdaq. Sin embargo, perdió ese lugar pocos días después, tras la pérdida de las acciones de SpaceX y Tesla.

Impulso clave: Fuerte repunte en acciones de Tesla y SpaceX tras sólidos resultados. ChatGPT IA El salto de Tesla que sumó u$s61.000 millones a la fortuna de Musk El patrimonio de Elon Musk volvió a la franja del billón de dólares tras el fuerte repunte en la cotización de SpaceX y Tesla. El principal motor de este avance fue el informe de entregas del tercer trimestre de Tesla, cuyos números sobrepasaron las estimaciones de Wall Street y sumaron u$s61.000 millones a la riqueza del magnate.

Esta tendencia alcista se consolidó durante la rueda del lunes. En las primeras operaciones de la mañana, las acciones de Tesla registraron un avance superior al 1%, mientras que los títulos de SpaceX treparon más de un 5%, alcanzando los u$s167 por acción. Este nuevo impulso volvió a ubicar el patrimonio neto de Elon Musk por encima de la cota del billón de dólares.