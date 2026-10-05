El dólar blue registró su mayor caída en casi dos meses

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue registró su caída más profunda en casi dos meses , en una jornada marcada por el efecto positivo de las elecciones en Brasil en los mercados argentinos. De este modo, la brecha con el oficial tocó mínimos desde julio.

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El informal cedió $15 (-1%) a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Se trató del mayor retroceso desde el 13 de agosto.

Dado que el oficial mayorista se mantuvo estable, el spread entre ambas cotizaciones se redujo al 1,6% , el porcentaje más acotado desde el 7 de julio. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.520 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.603,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5% .

Valor del dólar MEP hoy, lunes 5 de octubre

El dólar MEP cerró a $1.538,04 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 5 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 5 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.604,56.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 5 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s85.575, según Binance.