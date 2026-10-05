El dólar blue registró su caída más profunda en casi dos meses, en una jornada marcada por el efecto positivo de las elecciones en Brasil en los mercados argentinos. De este modo, la brecha con el oficial tocó mínimos desde julio.
El dólar blue registró su mayor caída en casi dos meses
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 5 de octubre
-
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 5 de octubre
El informal cedió $15 (-1%) a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Se trató del mayor retroceso desde el 13 de agosto.
Dado que el oficial mayorista se mantuvo estable, el spread entre ambas cotizaciones se redujo al 1,6%, el porcentaje más acotado desde el 7 de julio. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 5 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.520 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 5 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.603,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 5 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.538,04 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 5 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 5 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.604,56.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 5 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s85.575, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA