AUH de ANSES de octubre 2026: cuánto cobro mano en mano con el 20% de descuento

Conocé a cuánto aumentará la asignación en octubre. Cuánto recibe cada familia por hijo y cuánto queda retenido por el organismo.

La AUH de ANSES aumentó en octubre y mantiene el esquema de pago del 80% mensual y retención del 20% restante.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibió en octubre de 2026 un aumento del 1,66% , por lo que el monto general pasó a $156.588 por hijo . Sin embargo, ANSES no deposita esa suma completa todos los meses: el pago habitual corresponde al 80% del beneficio.

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De esta manera, quienes cobran la AUH en la zona general reciben $125.270,40 en mano por cada menor , mientras que $31.317,60 quedan retenidos para su posterior acreditación cuando se cumplen los requisitos establecidos por el organismo.

Con el nuevo valor de $156.588 , ANSES liquida mensualmente el 80%, que equivale a $125.270,40 por hijo . El cálculo se aplica sobre cada menor incluido en la prestación.

Por ejemplo, una familia con dos hijos recibe $250.540,80 de pago directo, mientras que una con tres hijos cobra $375.811,20. Estos valores corresponden exclusivamente a la AUH y no incluyen otros beneficios que puedan sumarse, como la Tarjeta Alimentar.

Para quienes tienen hijos en la Zona 1 , ANSES establece un monto diferencial. En octubre, la AUH bruta alcanza los $203.565 y el pago mensual del 80% llega a $162.852 , mientras que el resto queda sujeto al mismo esquema de retención.

De cuánto es la retención del 20% y qué valor liquida ANSES por menor

El 20% retenido sobre la AUH general de octubre representa $31.317,60 por hijo. Por lo tanto, el monto se divide entre $125.270,40 que se deposita mensualmente y $31.317,60 que queda acumulado.

La retención funciona como un mecanismo vinculado a la acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes. ANSES señala que el 20% restante se cobra posteriormente al cumplirse las condiciones previstas para la prestación.

En determinados casos, ANSES puede liquidar el 100% del beneficio cuando verifica automáticamente el cumplimiento de los controles requeridos. Según la información publicada sobre octubre, esto contempla a niños de hasta 4 años inclusive cuando los datos sanitarios correspondientes se encuentran acreditados.

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AUH por discapacidad: montos confirmados con el descuento aplicado

La AUH por hijo con discapacidad también recibió el aumento de octubre y quedó en $509.863 de monto total. El 80% que se paga directamente representa $407.890,40.

En este caso, el 20% retenido equivale a $101.972,60. El cálculo mantiene la misma estructura porcentual, aunque sobre un monto considerablemente superior al de la AUH general.

Para los beneficiarios de la Zona 1, el valor total de la AUH por discapacidad asciende a $662.822, con un pago directo de $530.257,60 y una retención de $132.564,40. La Zona 1 comprende determinadas provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones.

Los importes informados corresponden exclusivamente a la AUH. En consecuencia, una familia puede recibir además otros conceptos compatibles, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, cuyos montos se liquidan por separado y no deben confundirse con el pago directo de la asignación.