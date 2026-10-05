La producción automotriz cayó 15,6% anual en septiembre, pero las exportaciones tocaron máximos del año + Agregar ámbito en









Según estimaciones privadas, la industria también arrojó una caída mensual del 3% y un retroceso trimestral del 9,2%.

La producción de autos nacionales cae fuerte, mientras crece el peso de vehículos importados (y eléctricos), así como las exportaciones.

La producción de autos volvió a arrojar una fuerte caída interanual en septiembre, según datos oficiales, mientras que, respecto de agosto, también se habría observado un declive de acuerdo con estimaciones privadas. La contracara de esta bajan fue el importante avance en las exportaciones.

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Este lunes la Asociación de Fabricas Automotores (ADEFA) informó que, durante el noveno mes del año, se fabricaron 39.747 unidades, un 15,6% menos que un año atrás. El grueso del derrumbe provino del segmento de automóviles (-28,1%), mientras que en vehículos utilitarios la baja fue del 7,7%.

De este modo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año la producción se hundió 16,9% contra el mismo período de 2025. "El acumulado de los primeros nueve meses reflejan aún un escenario desafiante. La industria automotriz continúa atravesando un proceso de transformación, con un mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025 y una producción orientada a recuperar volumen", señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

El informe de la entidad exhibió que las ventas a concesionarias tuvieron un fuerte repliegue anual, particularmente en el segmento de vehículos de origen nacional. Por el contrario, se mantuvo la elevada tasa de crecimiento en vehículos eléctricos.

Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, estimó que, en términos mensuales la serie con ajuste estacional de producción se contrajo 3% en septiembre, lo cual dejó al promedio del tercer trimestre 9,2% abajo del registro comparable del segundo.

La cantidad de vehículos exportados tocó máximos de 2026: a qué países le vende Argentina El dato positivo apareció desde el sector externo, ya que las exportaciones treparon 6,8% anual, según ADEFA. Así, fueron 28.213 las unidades enviadas a otros países, récord de 2026. "El crecimiento de las exportaciones se destaca como el dato más alentador registrando el volumen más alto del año, - 71% de la producción se destinó a diversos mercados - y confirma la importancia de profundizar el trabajo que venimos realizando en materia de mejora de la competitividad y la inserción internacional del sector", acotó Pérez Graziano. En lo que va del año se exportaron 203.072 unidades, el 64,5% del total fabricado. En cuanto a los principales destinos, Brasil se quedó con más del 60% del mercado, aunque perdió algo de peso respecto del año pasado. Por el contrario, se destacaron avances en las ventas a América Central, Perú, Chile y Colombia, que explicaron casi un 32% adicional.

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