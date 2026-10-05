Luis Caputo destacó el impacto regional de Javier Milei: "EEUU reconoce el cambio en Latinoamérica".

El ministro de Economía defendió el rumbo del Gobierno, anticipó inversiones por más de u$s200.000 millones y destacó la repercusión regional del Presidente tras las elecciones en Brasil.

El ministro de Economía, Luis Caputo destacó este lunes el impacto regional de las políticas impulsadas por Javier Milei y se refirió al vínculo entre Argentina y Brasil luego del triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“ Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei ”, afirmó Caputo al analizar el escenario geopolítico de la región. En ese sentido, sostuvo que “ en menos de un año el continente se tiñó de aliados estratégicos ” y aseguró que desde EEUU “valoran lo que ha hecho el Presidente (Milei) por la región y le tienen gran afecto”.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que el vínculo entre ambos países trasciende los resultados electorales y las afinidades políticas de los gobiernos de turno. “ Argentina tiene una relación histórica institucional y comercial con Brasil independiente de quien gane ”, señaló.

Sus declaraciones se produjeron luego de que Flávio Bolsonaro se impusiera ante Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. Ambos candidatos definirán la presidencia en el balotaje del 25 de octubre.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR , en @CarajoStream analizó las elecciones en Brasil y resaltó que “Argentina tiene una relación histórica institucional y comercial independientemente de quien gane”. “Ahora se agrega una afinidad política que mejora el diálogo y las ganas de… pic.twitter.com/GokQt7uPtM

Caputo también vinculó el resultado brasileño con el escenario político regional y con el respaldo que, según sostuvo, EEUU mantiene hacia la transformación política impulsada por Milei.

La defensa del programa económico

En el plano económico, Caputo defendió los resultados de la gestión de Milei y destacó la reducción del déficit fiscal, la pobreza y la indigencia, además de la baja de la inflación respecto del gobierno anterior. “La gente valora lo que venimos haciendo”, afirmó el ministro, quien también reivindicó la decisión del Presidente de avanzar con las medidas que considera necesarias sin especular con sus posibles consecuencias políticas.

“Hoy la macroeconomía está ordenada, las crisis se generan por mala praxis”, sostuvo Caputo, al tiempo que anticipó inversiones por más de u$s200.000 millones y un crecimiento cercano al 2% para fin de año. También señaló señales de recuperación en sectores como la construcción, anticipó una nueva licitación de créditos hipotecarios y destacó que será el tercer año consecutivo de expansión, con equilibrio fiscal financiero. “No estamos bárbaro, vamos bárbaro, este es el camino”, remarcó, y aseguró que hay “12 millones de pobres menos”.

En el plano político, Caputo apuntó contra la oposición y, en particular, contra Axel Kicillof, a quien descartó como alternativa presidencial. También cuestionó al kirchnerismo y sostuvo que la oposición “necesita generar miedo” frente a un Gobierno que, según su visión, está bien posicionado de cara a las elecciones. “Lo importante es lo que hacemos nosotros, no nos dejamos encantar por el canto de las sirenas”, afirmó.

Con un panorama optimista sobre el futuro del país, el ministro aseguró que Argentina se convirtió en un “faro de atracción” y señaló que transmite sus reflexiones políticas directamente a Karina Milei en la mesa chica del oficialismo, con el objetivo de preparar al país para distintos escenarios. En esa línea, sostuvo que Milei mantiene su decisión de avanzar en lo que considera “lo mejor para Occidente”.

Además, Caputo destacó el respaldo de gobernadores opositores al rumbo económico durante la Argentina Week en París y valoró la proyección internacional de Milei, a quien definió como un “rockstar” en el mundo. También resaltó la relación del Presidente con líderes de distinto signo político, como Emmanuel Macron.