Causa Nisman: imputaron a la fiscal Viviana Fein y al juez Manuel De Campos por irregularidades en la preservación de la escena







El fiscal federal Eduardo Taiano los acusó de haber actuado de manera negligente a la hora de preservar los elementos de la escena de la muerte de Nisman.

La exfiscal Viviana Fein fue imputada en la causa por la muerte de Alberto Nisman.

La exfiscal de instrucción Viviana Fein y el juez de instrucción Manuel De Campos fueron imputados por presuntas irregularidades en la preservación de la escena de la muerte del exfiscal federal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015.

El fiscal federal Eduardo Taiano presentó un dictamen ante el juez Julián Ercolini donde acusó a Fein y a De Campos de haber actuado de manera negligente a la hora de preservar los elementos de la escena de la muerte de Nisman.

Los imputados fueron los encargados de llevar adelante la causa en el primer momento y estuvieron en el departamento del fallecido el día del hecho, junto a otras personas como el entonces viceministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

Ahora, Ercolini tendrá que remitir la acusación para que las defensas tengan la posibilidad de presentar un descargo. Bajo la misma acusación, ya fueron imputados oficiales de la Policía y Berni, expediente que está siendo investigado.

La defensa de Sergio Berni, con fuertes críticas a la investigación de la fiscal Fein En una presentación de mayo pasado, Berni recordó: “Al arribar al departamento donde residía el Dr. Nisman me encontré con un escenario caótico”, dijo y apuntó: “La responsabilidad de la preservación de la escena y de la conducción del procedimiento recaía exclusivamente en la fiscal Fein”.

“Debo señalar que en el tiempo que me encontré presencialmente en el dormitorio se encontraba presente el Juez Campos, otros funcionarios judiciales y finalmente la Fiscal Fein. Por lo que en todo momento las autoridades judiciales estuvieron a cargo del operativo y el control de la escena”, agregó el exfuncionario. Por último, Berni señaló que "es evidente que el departamento ya había sido transitado antes de que pudiera establecerse un control formal”.