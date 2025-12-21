La película de HBO Max que combina persecución criminal, humor y suspenso + Seguir en









HBO Max suma una de las películas más filosas: un ex beisbolista acepta un favor mínimo y se mete en una trama que crece a cada minuto.

Un error mínimo provoca situaciones imprevisibles que empujan al protagonista a moverse siempre un paso adelante. Foto: Sony Pictures

Dentro del catálogo de HBO Max, algunas películas logran destacarse por mezclar géneros sin perder identidad. En este caso, la persecución criminal se cruza con el humor negro y el suspenso, una combinación alineada con una tendencia actual del cine: relatos veloces, personajes al límite y giros inesperados.

Lejos del policial clásico, esta propuesta apuesta por un tono irónico y un ritmo vertiginoso. La persecución constante, los diálogos filosos y una ciudad hostil que nunca se detiene funcionan como motor narrativo de una de las apuestas más singulares del streaming reciente.

caught-stealing-Niko-Tavernise-Sony-Pictures La ciudad se vuelve un laberinto hostil mientras el protagonista huye sin entender del todo qué busca cada uno de sus perseguidores. Foto: Sony Pictures De qué trata Atrapado robando, el estreno de HBO Max La historia sigue a un exdeportista que intenta llevar una vida tranquila mientras trabaja como bartender en Nueva York. Sin buscarlo, queda envuelto en una trama criminal cuando acepta cuidar algo que no le pertenece y que despierta el interés de distintos grupos peligrosos.

A partir de ese error inicial, el protagonista se ve empujado a una carrera desesperada donde la violencia, el absurdo y la traición conviven minuto a minuto. La persecución no solo es física: también es moral, y lo obliga a tomar decisiones extremas.

Con humor ácido y situaciones límite, la película construye un relato dinámico apoyado en el caos urbano, los personajes excéntricos y un suspenso que no afloja. El resultado es una experiencia intensa, incómoda y a la vez entretenida.

HBO Max: tráiler de Atrapado robando

HBO Max: elenco de Atrapado robando

Austin Butler

Regina King

Zoë Kravitz

Matt Smith

Liev Schreiber

Vincent D'Onofrio

Benito Martínez Ocasio