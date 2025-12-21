Matías Rossi se consagró campeón del TC2000

Se trata de su sexta corona personal, la primera en la era de los SUV y la quinta de la marca en la categoría.

A bordo de su Toyota, el piloto Matías Rossi cerró de la mejor manera la temporada 2025 y logró este domingo una consagración histórica en el TC2000 en Junín . Se trata de su sexta corona personal , la primera en la era de los SUV y la quinta de la marca en la categoría.

"Re contento, emocionado también. Quiero agradecerle a mi familia. Es difícil hablar en momentos así", expresó luego de la carrera.

El piloto bonaerense tuvo que disputar el título hasta la última fecha: este domingo en la carrera 46º Campeonato Argentino de TC2000 , disputada en el autódromo Eusebio Marcilla , logró asegurar la victoria tras finalizar tercero, resultado suficiente para gritar campeón ya que su principal rival y compañero de equipo, Emiliano Stang , sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo cuando lideraba la competencia.

"Fue una carrera re complicada. Vi la situación de Emiliano al principio y eso, tan temprano siendo un compañero de equipo con el mismo auto, me generó una alarma. Bajé el ritmo, cuidé el neumático, faltaba mucho todavía. Sabía que la carrera hasta la bandera a cuadros no estaba definida", analizó Rossi al respecto.

Por otro lado, el flamante campeón aseguró que está " muy feliz por Toyota, por esta nueva corona para todo el equipo".

Con esta consagración, Toyota se convirtió en la primera marca campeona desde la incorporación de los modelos SUV al reglamento técnico. Para Rossi también significó un hito personal, ya que es el primer piloto en consagrarse con este tipo de vehículo, al mando de una Toyota Corolla Cross del equipo Toyota Gazoo Racing.

Se trata del quinto campeonato para Toyota en la historia del TC2000. El primero llegó en 2002 con Norberto Fontana, mientras que los restantes fueron con Rossi en 2011, 2013, 2020 y ahora en 2025.

Este nuevo título le permitió a la marca japonesa cortar con el dominio de los últimos tres campeonatos obtenidos por Leonel Pernía junto a la estructura de Marcelo Ambrogio.

Rossi cerró la temporada con dos victorias, cinco podios y tres pole positions, acumulando 193 puntos. En Junín, el triunfo quedó en manos del local Gabriel Ponce de León, también con una Toyota Corolla Cross, mientras que Franco Vivian fue segundo con Chevrolet Tracker. Rossi completó el podio sin arriesgar más de lo necesario para asegurar el campeonato.

Con esta sexta corona, Rossi quedó a solo un título del récord histórico de Juan María Traverso, máximo campeón del TC2000, y reafirmó su vigencia como una de las grandes figuras de la categoría en una temporada que también marcó un punto de inflexión técnico con el desembarco definitivo de los SUV.