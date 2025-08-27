El PRO salió a respaldar a Javier Milei por las coimas en ANDIS: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

El jefe de bloque del partido en Diputados, Cristian Ritondo, expresó un apoyo público al mandatario y destacó el desplazamiento de Diego Spagnuolo.

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, respaldó al presidente Javier Milei ante las acusaciones por presuntos cobros de coimas por parte de su hermana, Karina, y de Eduardo "Lule" Menem a través de la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Dio respuesta sobre cualquier acusación" , afirmó. El jefe de Estado rompió el silencio público este miércoles.

Durante la presentación en el Congreso del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos , el legislador nacional tomó la palabra y expresó la primera defensa pública de su partido hacia el jefe de Estado desde que se dieron a conocer los audios de Diego Spagnuolo en los que se denuncia un mecanismo de corrupción que involucraría a la droguería Suizo Argentina y a la secretaria general de la Presidencia.

Ritondo, titular del PRO bonaerense y principal articulador de la alianza electoral con La Libertad Avanza, manifestó su respaldo a Milei al destacar la decisión de desplazar al exdirector de la ANDIS. "(Milei) no se fue al sur ni se escondió en una casa. El Presidente y el Gobierno dieron respuesta sobre cualquier acusación" , aseguró.

El diputado afirmó que el hecho de que la Justicia "actúe con la rapidez que actuó y que el Gobierno no haya especulado sobre si el juez es malo, rápido o lento tiene que ver con una respuesta mucho más republicana de las quejas que escuché".

Asimismo, pese al silencio público que mantuvo Milei hasta este miércoles respecto del caso, Ritondo consideró que el Gobierno "hizo lo que correspondía" ya que "tomó cartas en el asunto, intervino la agencia, apartó al funcionario y deja que la Justicia investigue".

Javier Milei habló sobre Diego Spagnuolo y las coimas en ANDIS

En medio de incidentes en una caravana de campaña en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei habló por primera vez este miércoles sobre los audios del escándalo. No negó su veracidad y aseguró que su exabogado, Diego Spagnuolo, "miente" y que lo llevará a la Justicia.

"Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", afirmó Milei en medio de la caravana de campaña ante una consulta de la prensa. Se trata de la primera declaración pública del jefe de Estado sobre la causa en la que salpica a su hermana.

El martes, el mandatario se había limitado a compartir en su cuenta de Instagram un comunicado de la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de los retornos, en lo que fue su primera reacción sobre el caso, luego de que evitara expedirse públicamente en los actos de Junín, de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la inauguración de una sede de Corporación América.

En un escrito, publicado en la cuenta de Suizo Argentina y difundido por el Presidente, la droguería aseguró estar “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.

Guillermo Francos habló de Diego Spagnuolo y las coimas en ANDIS

Este miércoles, en sintonía con las declaraciones de Milei, el jefe de Gabinete también se refirió al escándalo durante su presentación en Diputados y afirmó que se trata de una "difamación con acusaciones no fundamentadas". En ese sentido, cargó contra el exdirector de ANDIS, Spagnuolo, al destacar que fue removido de su cargo.

Además remarcó que, tras la salida del abogado de Milei y la llegada de Alejandro Vilches al organismo, se decidió avanzar con la intervención "para garantizar su correcto funcionamiento, y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones".

Francos, quien días atrás debió rectificar una declaración en la que había vinculado a Spanguolo con Victoria Villarruel, aseguró que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue" y afirmó: "Una vez más responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes", subrayó.

"La justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros para sacar a la Argentina adelante", remató.