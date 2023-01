"Calumniadora" y "ser infame": duro cruce entre Elisa Carrió y César Milani por los chats filtrados

Denuncia y aclaración

Según la chaqueña, existiría una "mesa militar" que, bajo las órdenes de Milani, habría obtenido de forma ilegal las conversaciones. Este hecho fue descartado de plano por el titular del Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

"No existe ninguna mesa militar en el ámbito de la AFI. No existe ningún área que tenga incumbencia sobre la mirada militar. No figura personal castrense en el organismo, ni están contratados bajo ningún punto de vista ni prestan ningún tipo de servicio", había aclarado Rossi en diálogo con AM 750.

Lejos de desentenderse de la situación, Milani recogió el guante en las redes sociales y cargó contra la exdiputada cambiemita, a quien acusó, en duros términos, de "calumniadora" y "ser infame", entre otros calificativos.

La respuesta de César Milani

El jefe del Ejército entre 2013 y 2015 afirmó: "La calumniadora Elisa Carrió habla de evangelios, pero es uno de los seres más infames que ha dado la política. Lleva años mintiendo con la causa Nisman y ahora con sus esbirros presenta esta denuncia, que se diluirá por falsa".

"¿Nadie en la Justicia frena a esta desequilibrada?", concluyó en sus redes sociales el exgeneral.

Este martes, Milani ya había embestido contra Juntos por el Cambio (JxC) a través de un hilo de Twitter

"Los delincuentes de Juntos por el Cambio están tratando de tapar su accionar mafioso en connivencia con sectores del poder judicial a través de operaciones que se basan en la rotunda mentira y la fábula", dijo.

En este sentido, había dicho: "No somos nosotros quienes tenemos que dar ninguna explicación de nada en este momento. En la causa que me inventaron por inteligencia interna fui sobreseído por el juez Bonadio durante el mismísimo gobierno de Macri y con todos los poderes en contra".

"En vez de hacer un esfuerzo por despegarse del Gral. Milani, Rossi podría haber recordado que después de años de persecución política y judicial y de tres años de injusto encierro fui sobreseído y absuelto en absolutamente todas las causas inventadas", sostuvo en aquel posteo.