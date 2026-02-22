Cancillería recomendó no viajar a Jalisco por la violencia tras la muerte de "El Mencho"

Tras la muerte del líder del CJNG, el Gobierno pidió postergar viajes a Jalisco, extremar cuidados y seguir alertas oficiales por bloqueos y ataques.

La Cancillería argentina recomendó evitar viajes a Jalisco , en México , tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación , y la escalada de violencia con bloqueos y ataques. El Gobierno pidió postergar traslados, extremar cuidados y seguir alertas oficiales ante el Código Rojo decretado por enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y células criminales.

Frente al agravamiento del escenario de seguridad en el oeste mexicano, el Gobierno argentino instó a los ciudadanos a evaluar la necesidad de viajar y, salvo que sea imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.

En el comunicado oficial se remarcó que quienes ya se encuentren en territorio mexicano deben extremar las medidas de cuidado , mantenerse informados por canales oficiales y acatar rigurosamente las alertas de las autoridades locales , en un contexto marcado por múltiples ataques, bloqueos de rutas y cierre de infraestructuras clave .

La advertencia fue difundida en medio de la contraofensiva del CJNG y busca proteger a residentes y turistas argentinos ante la alteración del orden público registrada durante este mes de febrero de 2026.

Desde la Cancillería también recordaron que, ante cualquier emergencia , los ciudadanos argentinos pueden comunicarse con el consulado argentino en México a través de los canales institucionales y del teléfono de guardia las 24 horas .

La recomendación oficial surge como respuesta directa al “Código Rojo” decretado en Jalisco, donde los enfrentamientos entre fuerzas militares y células criminales generaron una situación de máxima tensión y parálisis parcial de servicios y circulación.

Quién es "El Mencho", el líder del Cártel de Jalisco muerto en México

Con 59 años al momento de su muerte, “El Mencho” era uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos, que incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención. Bajo su liderazgo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del país, con presencia territorial en múltiples estados y participación en narcotráfico internacional, uso de artefactos explosivos y enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre su paradero. Al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína y metanfetamina de México, al igual que ser responsable de muchos homicidios contra sus contrincantes.

Oseguera Cervantes había sido acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de conspiración y distribución de una sustancia controlada, por uso de armas de fuego y de relación de delitos de narcotráfico. "El Mencho" fue acusado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de haber conspirado y distribuido sustancias controladas, uso de armas de fuego y tener relación de delitos dentro del narcotráfico.

El CJNG, liderado por Oseguera Cervantes, es considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína y metanfetamina dentro de nuestro país, además de ser responsable de múltiples homicidios contra cárteles rivales. El "Señor de los Gallos", como también era conocido Nemesio Oseguera Cervantes, nació en Michoacán y en la década de los 80's emigró a Estados Unidos, al ser vinculado con el mundo del narcotráfico, fue deportado a México en 1990.

Después de volver a México, Oseguera Cervantes entró a la policía municipal de Jalisco, donde siguió en el mundo del narcotráfico y se le relacionó con Armando Valencia Cornelio, líder del Cártel del Milenio y quien fuera jefe de "El Mencho".