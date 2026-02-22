Capital Humano denunció un robo a una sede de la Secretaría de Trabajo y ya interviene la Justicia federal + Seguir en









La cartera humanitaria confirmó un hecho delictivo en el Programa Asistir, con robo de equipos y otros elementos. Intervienen la Policía Federal y la Justicia.

El Ministerio de Capital Humano confirmó un robo en una sede de la Secretaría de Trabajo ubicada en el microcentro porteño, donde funciona el Programa Asistir. El hecho ocurrió de madrugada y derivó en una investigación judicial y administrativa para determinar responsables, tras la sustracción de equipos informáticos y otros elementos, según informó oficialmente la cartera nacional.

La dependencia afectada funciona en el edificio situado sobre la calle 25 de Mayo al 645 y, de acuerdo al comunicado oficial, el episodio se registró cerca de las 5 de la mañana.

La cartera que conduce Sandra Pettovello detalló que el hecho se produjo puntualmente en las oficinas de atención al público del programa.

El comunicado de Capital Humano En el parte difundido, precisaron: “Según se constató, personas violentaron las rejas del ingreso al edificio y accedieron al interior del mismo por ese sector. En una primera inspección, se advirtió la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes. La cantidad exacta de elementos sustraídos se encuentra actualmente en proceso de determinación, dado que se está realizando el inventario y conteo correspondiente”.

Desde el Ministerio señalaron además que, de manera inmediata, se dio aviso a las autoridades y tomó intervención la Policía Federal Argentina, en conjunto con áreas de Asuntos Internos y la Policía Científica. En paralelo, indicaron que se están realizando los análisis de las cámaras de seguridad del lugar “para contribuir al esclarecimiento del hecho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2025698888770855370&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/63CLAXBiek — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 22, 2026 Por el momento, se confirmó que la causa quedó radicada en la Secretaría Nº 15, bajo la órbita del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8. Finalmente, desde la propia Secretaría de Trabajo informaron que también se abrió una investigación interna y que se avanzará con el sumario administrativo correspondiente, “con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades y esclarecer integralmente lo sucedido”.