El Gobierno oficializó nuevos suplementos salariales para las fuerzas de seguridad: quiénes lo cobran y cuánto es

Los decretos 845/2026 y 846/2026 establecen adicionales y compensaciones para efectivos de seguridad federales y personal de las Fuerzas Armadas. También se fijó una suba del 6,9% para los haberes militares desde septiembre.

El gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo esquema de suplementos y beneficios salariales para el personal de las fuerzas de seguridad federales y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) , además de establecer nuevos adicionales para los integrantes de las Fuerzas Armadas .

La medida quedó formalizada mediante el decreto 845/2026 , que modifica distintos beneficios no remunerativos y no bonificables para la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el SPF.

En el caso de la Policía Federal se incorporó la compensación “Responsabilidad Profesional Sanidad” , destinada al personal profesional con título habilitante que desempeñe tareas de salud dentro de la Superintendencia de Bienestar.

Para la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval se creó el suplemento “Destino Estratégico de Operaciones” , destinado a quienes desarrollen tareas operativas en zonas consideradas de alta conflictividad. El beneficio tendrá montos fijos según el grado y alcanzará como máximo al 16% del personal en actividad de cada fuerza.

Ese límite podrá ser ampliado en situaciones críticas y temporales por el Ministerio de Seguridad Nacional , con intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda.

La Prefectura Naval también incorporará el suplemento “Alto Riesgo de Grupos Especiales”, destinado al personal de la Unidad de Operaciones Policiales Especiales de la Agrupación Albatros y a los efectivos de Infantería que conduzcan operaciones de alto riesgo.

A su vez, Gendarmería y Prefectura tendrán el suplemento “Zona”, que será liquidado de manera proporcional al tiempo de permanencia en los destinos geográficos determinados. La cartera de Seguridad podrá modificar esos destinos y coeficientes, con intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

Para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se estableció la bonificación “Destino de Alta Complejidad”, dirigida al personal de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B. El beneficio será incompatible con los suplementos por Jefatura, Tarea Jerárquica y cargo o función intermedia.

El decreto también establece que la mayoría de estos adicionales serán incompatibles entre sí y con el “Servicio de Seguridad Adicional”. Esta compensación, financiada con aportes de quienes requieren el servicio, tendrá un límite de 180 horas mensuales. Además, se creó la compensación “Recargo de Servicios” para tareas extraordinarias realizadas fuera del horario habitual, con un adicional del 100% cuando el exceso supere las cinco horas diarias.

En el caso del Servicio Penitenciario Federal, el Gobierno fijó también los haberes mensuales para el personal alumno: $779.942,83 para el cadete de primer año y $894.362,74 para el aspirante. En paralelo, quedó derogado el suplemento por “Función de Prevención Barrial” de Gendarmería.

Nuevos adicionales para las Fuerzas Armadas

En la misma edición del Boletín Oficial, el Gobierno estableció mediante el decreto 846/2026 dos nuevos beneficios salariales para el personal militar en actividad. La norma modifica la reglamentación de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y pone en funcionamiento el denominado “Suplemento por Alta Especialización”.

El adicional fue dividido en dos categorías. Por un lado, el “Suplemento por Alta Especialización Operacional” alcanzará al personal que cuente con la Aptitud Especial de Comandos y esté destinado en organismos de operaciones especiales o en estructuras que desarrollen operaciones de excepcional complejidad.

Por otro, el “Suplemento por Operación y Sostenimiento de Sistemas de Armas de Alta Performance” estará destinado a quienes tengan capacitación o certificación técnica específica y participen directamente de la operación o mantenimiento de esos sistemas.

El Ministerio de Defensa será el encargado de determinar los requisitos funcionales y técnicos, el personal alcanzado y los organismos o sistemas de armas comprendidos. La liquidación de ambos suplementos será mensual.

La incorporación de estos adicionales se suma a la resolución conjunta 44/2026, dictada junto con el Ministerio de Economía, que estableció una nueva escala de haberes mensuales para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales desde septiembre.

De acuerdo con el nuevo esquema salarial, el personal militar recibirá una suba del 6,9% desde septiembre. El incremento se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, con una recomposición proyectada del 32% durante todo 2026.

Cómo serán los aumentos y suplementos según el decreto

Policía Federal Argentina

Se creó el suplemento “Responsabilidad Profesional Sanidad” para profesionales de la salud de la institución que trabajen en tareas sanitarias dentro de la Superintendencia de Bienestar. El monto será mensual y se calculará mediante coeficientes según el grado jerárquico, aplicados sobre el haber mensual.

Gendarmería y Prefectura

Se creó el suplemento “Destino Estratégico de Operaciones” para quienes realicen tareas operativas en zonas con índices críticos de conflictividad y alta peligrosidad. Serán montos fijos según el grado y no podrá alcanzar, en principio, a más del 16% del personal de cada fuerza.

Además, ambas fuerzas tendrán un suplemento por “Zona”, destinado al personal que preste servicios en determinados puntos geográficos. El adicional se calculará con coeficientes aplicados sobre el haber mensual de cada grado.

Prefectura Naval

Se incorporó un suplemento por “Alto Riesgo de Grupos Especiales” para integrantes de la Unidad de Operaciones Policiales Especiales de la Agrupación Albatros y personal de Infantería que realice determinadas funciones de alto riesgo. El adicional también dependerá de coeficientes vinculados al grado jerárquico.

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Se creó una bonificación por “Destino de Alta Complejidad” para el personal que trabaje en las unidades operacionales de categorías A y B. El decreto establece que se pagará una suma fija según el grado jerárquico y será incompatible con algunos otros suplementos, como los de jefatura y tarea jerárquica.

Por la descripción del decreto, el beneficio apunta especialmente a los destinos aeroportuarios de mayor actividad y complejidad, entre ellos Ezeiza y Aeroparque.

Servicio Penitenciario Federal

El SPF concentrará buena parte de los nuevos adicionales. Se crean suplementos para:

Contacto con Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo .

. Alto Riesgo de Grupos Especiales , para integrantes del Grupo Especial de Intervención.

, para integrantes del Grupo Especial de Intervención. Responsabilidad Profesional Sanidad .

. Control y Registro, para personal especializado.

En los cuatro casos, los suplementos serán mensuales y se vincularán a las tareas específicas y al grado jerárquico del personal.

Servicio de Seguridad Adicional

El decreto también habilita una compensación para penitenciarios que realicen tareas adicionales durante sus francos de servicio. Cada servicio será de cuatro horas o fracción y habrá un tope de 180 horas mensuales. Los valores concretos estarán establecidos en un anexo del decreto.

Recargo por horas extra

Los integrantes del SPF que realicen servicios extraordinarios fuera de su horario habitual podrán cobrar una compensación denominada “Recargo de Servicios” cuando excedan las tres horas diarias. Si el recargo supera las cinco horas, se agregará un plus del 100% sobre el valor correspondiente.

Nuevo suplemento por zona

También se creó un nuevo adicional por “Zona” para el personal del Servicio Penitenciario Federal destinado a determinadas regiones del país. El pago será una suma fija según el grado.

Cadetes y aspirantes

El decreto fijó además nuevos haberes mensuales para el personal en formación del SPF:

Cadete de primer año: $779.942,83

Aspirante: $894.362,74

Estos valores podrán sumarse a los suplementos y compensaciones cuando el personal cumpla las condiciones para cobrarlos.