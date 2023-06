Charlas de quincho

Horas para validar las fórmulas de las Alianzas. Ni el frío logró aquietar los ánimos alterados en todo el país. El Caso Chaco fue desplazado por Jujuy. Arden las internas ahora también por las listas y avales. Solo el fin de semana XXL (otro más) dio algún respiro a los piquetes. El clima no ayudó mucho al turismo. Casi hasta el Día del Padre pasó desapercibido. Se postergó la misión de Economía al FMI (pero sin Massa).Hasta ayer el silencio de CFK, recluida en el sur (con Máximo), dominaba al oficialismo. Preocupa el nivel de tensión política. Comienza el invierno. Veamos:

Si bien el Caso Chaco con impacto sobre los resultados de las PASO venía dominando lo mediático, erosionando incluso, los resultados del oficialismo del domingo en esa provincia, el in crescendo de los sucesos en Jujuy, a partir de un inoportuno cambio en la Constitución provincial, disparó una ola de protestas tanto en el norte como en la Casa de Jujuy (Av. Sta Fe al 900).

Los hechos, sin embargo, no suficientemente aclarados aún, además de disparar una serie de denuncias cruzadas, en especial en este último caso que tiene al actual gobernador, titular de la UCR, y hasta eventual candidato a vice en una de las fórmulas presidenciales, Gerardo Morales, en el epicentro de la tormenta. En ambos casos las especulaciones son de lo más variadas, aunque la “casualidad” no entra en ninguna de ellas y, así como llama la atención que gente de la política y dirigentes sociales se puedan ver involucrados en hechos policiales a días de elecciones en las que ellos mismos se juegan candidaturas, de igual forma los observadores no terminan de entender el cálculo que pudo haber hecho Morales para presionar con un cambio constitucional en uno de los momentos más frágiles de las definiciones sobre alianzas, fórmulas y listas, y justo cuando la oposición está recibiendo casi tantas críticas como el oficialismo debido a las fuertes peleas internas. Sin embargo, como viejo lobo político, el norteño logró algo impensado hace apenas un par de días atrás: la reunión de las dos facciones enfrentadas del PRO: los macristas (Patricia Bullrich) y los larretistas, cerrando un fuerte cerco alrededor del mandatario radical, situación también inesperada para el oficialismo, que tampoco las tiene todas consigo.