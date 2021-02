Comisiones más caras y menos turnos

Mientras el inicio finalmente de las clases presenciales está obligando a cantidad de ajustes que no habían sido considerados a pesar del tiempo transcurrido de casi un año sin clases en las escuelas, el rápido llamado a silencio gremial sigue siendo motivo de comentario en las mesas. “Es que los sindicatos están perdiendo afiliados a montones. A esta altura hay más hinchas de Racing que trabajadores sindicalizados”, comentaba irónico el CEO de una metalúrgica, tocando un tema sensible que se viene dando en muchos países, a partir de los abruptos cambios de sistema de trabajo que impuso la pandemia y, peor aún, de la evidencia de que hay formas de trabajo que son perfectamente sustituibles, aunque no toda la gente fue preparada para llevarla adelante, tema que desvela a los gremialistas más jóvenes y avanzados.