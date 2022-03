En las filas del oficialismo las cosas no están menos caliente y las versiones van desde la candidatura a senadora por Buenos Aires, por otro período, de la actual vicepresidente Cristina Fernández, hasta el desdoblamiento de las elecciones que comienzan a plantear algunos gobernadores, o el adelantamiento de las PASO y los comicios, todo con especulaciones de lo más diversas, a favor y en contra de cada una de las posturas, aunque en este último caso, dicen que los tiempos no dan, y no es posible adelantar sin cambiar la ley… Sin embargo, los últimos días, toda la atención está volcada sobre el Congreso, los distintos grupos que van a estar en la Plaza, el discurso de apertura de las Ordinarias de Alberto Fernández y, especialmente, la actitud de Cristina Fernández en el recinto, sobre quien se posarán todos los ojos, en especial, si el Presidente alude a las negociaciones con el Fondo Monetario, tema que se convirtió en la evidencia más clara de las diferencias dentro del propio oficialismo.