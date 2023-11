China: Diana Mondino se reunió con el embajador e invitó a Xi Jinping a la asunción de Milei

"No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí", declaró en septiembre Javier Milei. Dos meses después, con el referente libertario electo presidente, Diana Mondino mantuvo la primera reunión oficial con el embajador de la potencia asiática.