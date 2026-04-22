China rechazó acusaciones de Donald Trump sobre un supuesto apoyo militar a Irán

Pekín negó haber apoyado militarmente a Irán tras las declaraciones de Donald Trump y defendió su cumplimiento de las normas internacionales en un contexto de creciente fricción geopolítica.

Pekín aseguró que cumple sus obligaciones internacionales en medio de la tensión con Estados Unidos.

China negó las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre un supuesto apoyo militar a Irán , y aseguró este miércoles que actúa conforme a sus obligaciones internacionales , en medio de una nueva escalada diplomática entre Washington y Pekín.

La respuesta del gobierno chino se produjo luego de las declaraciones del mandatario estadounidense, quien durante una entrevista con el canal CNBC se refirió al programa militar iraní al afirmar que Irán “probablemente ha reconstituido un poco sus reservas” de armamento desde el inicio del alto el fuego. En ese mismo intercambio, Trump sostuvo que Estados Unidos había “capturado un barco” que transportaba material sospechoso y agregó: “quizá un regalo de China, no lo sé”, en alusión a un posible envío de origen chino hacia Irán, sin ofrecer más precisiones sobre el operativo.

AP26108712459309-e1776608414951 Trump insinuó que China podría haber enviado material militar a Irán en un barco interceptado.

Qué dijo China tras las acusaciones de Trump

En reacción directa a esas afirmaciones, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, rechazó las insinuaciones de Trump y defendió la posición de su país al remarcar que “como gran potencia responsable, China siempre ha dado ejemplo cumpliendo sus obligaciones internacionales”. Con esa declaración, Pekín buscó desmentir cualquier participación en el abastecimiento militar de Irán y cerrar el foco de la acusación estadounidense.

China mantiene además un vínculo comercial estratégico con Irán, especialmente en el plano energético. Según datos de la empresa de análisis Kpler, más del 80% de las exportaciones de petróleo iraní tenían como destino el mercado chino antes del conflicto, lo que refuerza la dimensión económica de la relación bilateral.

donald trump xi jinping estados unidos china.jpg China rechazó cualquier implicación en el rearmado iraní tras el alto el fuego.

Escalada retórica entre EEUU y China

Las declaraciones de Trump se inscriben en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre las rutas marítimas vinculadas a Irán y sobre posibles redes de abastecimiento externas. El presidente estadounidense también había sugerido que existen acuerdos previos con su par chino, Xi Jinping, para limitar cualquier tipo de apoyo militar a Teherán, algo que Pekín no confirmó públicamente.

En paralelo, el escenario diplomático sigue abierto pero sin señales de acercamiento concreto. China, sin embargo, ha optado por mantener un tono prudente desde el inicio del conflicto, evitando confrontaciones directas con Washington mientras preserva su rol comercial en la región.

De acuerdo con la información disponible, se espera además que Donald Trump realice una visita a China a mediados de mayo, en un contexto que podría estar marcado por nuevas tensiones vinculadas a Irán y a la seguridad marítima internacional.