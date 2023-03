Ciudad deja sin plan social a 1.445 escolares que faltaron mucho a clases

El Gobierno de la Ciudad decidió la quita de ayuda social a 1.445 familias que no cumplieron con la asistencia mínima a clases que se exige para recibir el plan. De esa manera no percibirán el componente por escolaridad.

La regla también rige para los que no perciben planes e incluye además a los alumnos de escuelas privadas, pero en esos casos no habría un "castigo" similar al de la quita.

El ministerio detalló que los estudiantes que dejarán de percibir el componente por escolaridad del plan Ciudadanía porteña, representan el 8% de los 17.798 que reciben ese beneficio, lo que significa que el 92% restante asistió los días de clase necesarios para seguir recibiendo la ayuda social.

De acuerdo a la comunicación del Gobierno de la Ciudad, "la vuelta a clases pos pandemia marcó un aumento considerable del ausentismo escolar" y "en 2022, se constató que había un 30% de estudiantes que faltaban a clases al menos una semana al mes".

De ahí que en agosto pasado el Ministerio de Educación modificó las condiciones que debe cumplir un estudiante para ser considerado “alumno regular” y se implementó un "seguimiento en tiempo real del presentismo".

Montos

Educación, sobre la base de datos del área de Desarrollo Humano, indicó que el monto promedio de ayuda es de $21.818 de acuerdo a la composición del hogar y a la situación de vulnerabilidad. Una familia calificada en situación de pobreza estaría recibiendo por menor $7.561 y en situación de indigencia, por hijo menor de 18 años $11.341. El plan Ciudadanía porteña no es compatible con la AUH.

"Aquellos alumnos que no alcanzan con la asistencia mínima" que impone 85% de los días efectivos de clases por bimestre "pierden su condición de regular y deben asistir a instancias adicionales -como clases los sábados o escuela de verano e invierno- para recuperar la regularidad y promocionar el año", indicó el Gobierno porteño.

Es decir, no se quedan sin concurrir a las aulas sino que tiene que hacer una suerte de recuperación y se decidió que se les quitaría el plus escolar a los adultos beneficiarios de Ciudadanía Porteña que no cumplieran con la contraprestación obligatoria de enviar a sus hijos a la escuela.

"Al cambiar el sistema de incentivos, logramos que 8.998 estudiantes de inicial y primaria que faltaban de forma reiterada a la escuela, mejoraran su conducta y lograran recuperar del tercer al cuarto bimestre del año pasado su condición de regularidad", explicaron desde la cartera educativa.

Datos

De acuerdo a los números que difundió Educación, "al finalizar el ciclo lectivo 2022, eran 26.383 los estudiantes que habían perdido su condición de alumno regular. Esto representa el 15% de la matrícula total de inicial y primaria de escuelas de gestión estatal".

De ese grupo, siempre de acuerdo a los datos del Ministerio, 21.970 alumnos faltaron entre 7 y 10 días por bimestre. y entonces "para contrarrestar esta situación, desde el Ministerio de Educación se realizaron estrategias de acompañamiento para que puedan recuperar los días perdidos y volver a la condición de alumno regular”.

Además el ministerio a cargo de Acuña detectó "una situación crítica de 4.413 alumnos de nivel primario que habían faltado por lo menos 30 días en 4 meses" y para ese grupo "activó una estrategia personalizada" con un equipo técnico del ministerio que salió a buscarlos casa por casa para ofrecerles instancias de recuperación y revinculación.

"Hoy se encuentran inscriptos en escuelas de la Ciudad", aseguraron desde la cartera educativa que señalaron como causa de las inasistencias de los alumnos que dejarán de recibir la ayuda social, a diversos componentes familiares.