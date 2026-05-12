El Senado irá a sesión para tratar pliegos de jueces y el pago a fondos buitre

La Libertad Avanza y sus aliados siguen sin encontrar un punto de acuerdo en dos proyectos que contaron con el respaldo de Javier Milei. La reforma electoral y la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada ” aún no tienen una redacción en común para alcanzar una mayoría en el Senado. Aún así, el oficialismo convocará a una sesión el próximo jueves 14 de mayo a las 15 horas, con una agenda de consenso que anticipa aprobaciones sin mayores obstáculos.

En la jornada se abordarán pliegos para ocupar espacios vacantes en distintos tribunales del Poder Judicial. En tres audiencias consecutivas en las últimas semanas se revisaron un total de 78 aspirantes a cargos judiciales expusieron en la Comisión de Acuerdos. El origen de los candidatos expone lazos de filiación y vinculaciones directas con Cámaras que actualmente están siguiendo causas sensibles que involucran al Poder Ejecutivo, lo que provoca que el tratamiento de estos pliegos (casi un acto protocolar) tenga una alta carga de atención e intereses cruzados.

Además de los 78 aspirantes, se podría oficializar la postergación del cargo de Carlos Mahiques al frente de la Cámara Federal de Casación Penal . El juez es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

La agenda también incluye la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por $171 millones . La iniciativa implica un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantenían judicializada deuda soberana nacional cuando el país ingresó en default en 2001. Aunque el acuerdo de la Argentina con la Justicia estadounidense era avalar la operación para el 30 de abril, se alcanzó una postergación para el 31 de mayo. El oficialismo alcanzó un dictamen mayoritario la semana pasada y cuenta con el apoyo de sectores del justicialismo provincial , aunque el bloque peronista mayoritario presentó su propio proyecto.

También se aguarda por una prórroga del programa de entrega de armas coordinado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), mecanismo con extendido nivel de apoyo en todos los bloques.

Desacuerdo en dos proyectos claves

En una reunión el pasado miércoles, libertarios y aliados comenzaron a avanzar en reformas a la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", para remover los artículos más conflictivos de la redacción promovida por el ministro Federico Sturzenegger. Tras el encuentro, el oficialismo había aceptado quitar algunos de sus apartados más controversiales: se preservará el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que continuará bajo administración federal, y podrían sufrir modificaciones los artículos vinculados a la venta de tierras a extranjeros y el protocolo de desalojo exprés.

Aún a la espera de un proyecto de consenso, se abrió un nuevo punto de disconformidad entre La Libertad Avanza y la representación de la UCR y el PRO en el Senado, en torno a la reforma electoral. Aunque las conversaciones avanzaban hacia una fragmentación del proyecto para tratar en primera medida Ficha Limpia y luego revisar un futuro debate de la propuesta oficialista con modificaciones, Casa Rosada rechazó a priori esta división. Otro de los apartados que tiene conflictividad es la eliminación de las PASO, que cuenta con la resistencia radical, del PRO e incluso del peronismo. Como alternativa, se apuntó a la posibilidad de quitar su obligatoriedad conservando las primarias.