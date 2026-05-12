La Bancaria ratificó el paro de este miércoles en el Hipotecario y el BCRA por despidos y cierre de dependencias

Sergio Palazzo confirmó que será durante las últimas tres horas de atención al público. El gremio denuncia despidos, cierre de sucursales y el recorte de tesorerías regionales.

Sergio Palazzo ratificó el paro de La Bancaria en el Banco Hipotecario y el BCRA.

El secretario general de La Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria , Sergio Palazzo , ratificó el paro nacional convocado para este miércoles 13 de mayo en el Banco Hipotecario y en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) . La medida afectará las últimas tres horas de atención al público en todo el país.

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El dirigente sostuvo que el gremio reclama la preservación de los puestos laborales frente a decisiones de achicamiento en el sistema financiero. “ Estamos reclamando el mantenimiento de las fuentes de trabajo ”, afirmó durante una entrevista en un programa de streaming.

Según explicó Palazzo, el conflicto comenzó con fuerza en el interior del país y ahora se extenderá a nivel nacional. La protesta apunta contra la pérdida de empleo, el cierre de sucursales y la reducción de áreas operativas en entidades financieras.

La medida de fuerza tiene dos ejes principales. En el caso del Banco Hipotecario , Palazzo denunció que la entidad atraviesa una buena situación económica, pero aun así avanza con despidos y cierres de sucursales en distintas provincias.

El titular de La Bancaria cuestionó además la postura de las autoridades del banco y vinculó la situación con una política de ajuste sobre los trabajadores. Para el gremio, las decisiones empresarias no responden a una crisis de la entidad, sino a un proceso de reducción de personal.

En el BCRA, el sindicato rechaza la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales. Según La Bancaria, esa decisión pone en riesgo 32 puestos de trabajo y afecta el funcionamiento federal del sistema financiero.

Desde el gremio advierten que el recorte no sólo impacta sobre los empleados, sino también sobre las economías regionales, al reducir la presencia operativa del Banco Central en distintas zonas del país.

Palazzo cuestionó el ajuste y defendió la paritaria bancaria

Palazzo también apuntó contra la política económica del Gobierno y sostuvo que, aun en sectores donde se informa una mejora de la actividad, persiste la pérdida de puestos de trabajo.

En ese marco, contrastó el escenario general con la situación salarial del sector bancario. “Hemos logrado mantener nuestro poder adquisitivo. Hemos acordado salarios conforme a la inflación”, afirmó.

El dirigente remarcó que el sindicato ya mantuvo audiencias en la Secretaría de Trabajo y realizó una medida de fuerza previa el 27 de abril, pero denunció una actitud de “intransigencia” por parte de las entidades.

Ante la falta de respuestas, La Bancaria advirtió que podría profundizar las medidas si no se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores afectados.

Críticas al Gobierno y definiciones internas

En el plano político, Palazzo también dejó definiciones sobre la interna del peronismo y el rol de la oposición. El diputado nacional respaldó la posibilidad de dirimir candidaturas en elecciones internas y afirmó que “no hay que tenerle miedo a una PASO”.

Además, reiteró su apoyo a Cristina Kirchner y sostuvo: “La consigna es Cristina Libre porque es inocente”, en rechazo a lo que considera una proscripción política.

Por último, cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus explicaciones ante recientes controversias del Gobierno. Palazzo calificó esas respuestas como “insatisfactorias y pueriles” y llamó al movimiento obrero a superar diferencias internas para enfrentar el ajuste de manera unificada.