Semana crítica para Larreta: busca equilibrio en la "curva"

Continuar, flexibilizar o restringir son las tres opciones -no hay otras- que evalúa cada día el Gobierno porteño acerca del aislamiento que ya tuvo su apertura pero que también atraviesa por un momento de distensión que se torna difícil de controlar, casi no se hace. No existe en ese menú la posibilidad de levantar definitivamente la cuarentena, menos cuando se pronostica un crecimiento de la epidemia en el distrito que, junto con el conurbano, concentra el peor escenario sanitario del país.