Moroni sobre salarios: "Es muy difícil en este momento fijar una pauta única"

El funcionario, en declaraciones al canal C5N, expresó que la política salarial debe "ir hacia una recuperación salarial respecto de la inflación y que la inflación sea descendente".

Asimismo, destacó que la relación con los gremios "es muy buena" y sostuvo que "la conflictividad es cero".

"No hubo decisión oficial de que todos los aumentos sean una suma fija", aseguró el ministro de Trabajo, quien a la vez explicó que "es muy difícil en este momento fijar una pauta única" salarial.

Por otra parte, dijo que la conflictividad laboral por despidos "bajó mucho" y consideró, en ese sentido, que "la doble indemnización calmó los ánimos".

Además adelantó que espera que "sea tratado en sesiones extraordinarias" el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos, y advirtió que "nosotros no propiciamos cambios" en el texto.

"No es un proyecto que requiera lectura compleja", expresó el funcionario. En ese sentido, sostuvo que "no creo que se necesite un tiempo muy especial para un proyecto de cinco artículos" y afirmó que "nosotros no propiciamos cambios" desde el gobierno.

"Esperamos que sea tratado en sesiones extraordinarias", insistió el funcionario, quien mañana expondrá en el Cámara de Diputados en el marco del plenario de comisiones que iniciará el tratamiento del proyecto.

El período extraordinario de sesiones finaliza esta semana y el presidente Alberto Fernández abrirá el período ordinario del Congreso el próximo domingo 1° de marzo.