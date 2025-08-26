Martín Menem, sobre el escándalo de la ANDIS: "El contenido de los audios es absolutamente falso"

El titular de la Cámara de Diputados reafirmó que el caso que involucraría a Karina Milei y a "Lule" Menem es una "monumental operación".

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , volvió a hablar sobre el escándalo que estalló dentro del Gobierno tras la filtración de audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo donde se detalla un presunto esquema de coimas que tendría a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem como actores fundamentales. "Se trata de una monumental operación", reafirmó y aseguró que el contenido "es absolutamente falso".

Tras ser consultado sobre el contenido de los audios, respondió: "Si fuera verdad, está la Justicia investigando . Creemos en la división de poderes. El kirchnerismo estaría hablando de lawfare . En un Estado de derecho, las pruebas se definen en Tribunales, no en medios de comunicación", dijo durante una entrevista en LN+. "Que la Justicia investigue el caso y que le caiga todo el peso de la ley al responsable", agregó y aclaró: "Hay transparencia total tanto de Karina como de Javier Milei ".

"Nadie te puede aseverar que esos audios sean auténticos. Están supereditados. El contenido de los audios es absolutamente falso ", sostuvo.

Respecto a la salida de Spagnuolo, quien fue despedido tras la difusión de los audios, Menem explicó que el Gobierno decidió apartarlo "preventivamente" al señalar que, en caso de que el contenido fuera cierto, " omitió denunciarlo en el acto " y, si no lo fuera, estuvo " vociferando adjetivos negativos sobre otros funcionarios ".

"No me pidas que opine sobre casos hipotéticos o situaciones que desconozco. Lo único que conozco son audios de origen dudoso y no puedo decir más", dijo y afirmó que no conoce a Daniel Garbellini, otro de los despedidos de la ANDIS tras la explosión del escándalo y apuntado por Spagnuolo como uno de los principales involucrados en el presunto esquema de coimas.

Martín Menem defendió el silencio de Javier Milei sobre ANDIS: "Tiene que trabajar"

Por otro lado, habló del silencio del presidente Javier Milei, quien aún no se pronunció sobre el tema, y dijo: "El Presidente no puede estar contestando ante cada bomba de humo que están metiendo permanentemente los medios de comunicación. Tiene que trabajar".

Sobre la relación con la Droguería Suizo Argentina, la empresa vinculada la ANDIS en la investigación, Martín Menem admitió admitió que conoce a Jonathan Kovalivker, presidente de la firma, y argumentó que tiene relación con todas las droguerías del mercado por su empresa privada, en la que fabrica suplementos dietarios. A su vez, desmintió las versiones que afirmaban que su primo "Lule" aparece en un video en una Ferrari de Kovalivker en Nordelta.

“Conozco a todo el mercado de las droguerías porque fabrico suplementos dietarios desde 2004. Mi emprendimiento, GenTech, le sigue vendiendo a farmacias, gimnasios y seguramente a muchas droguerías. No recomendé a Suizo Argentina, no me meto con el Estado”, explicó.

"Todo indica que la operación viene del lado del kirchnerismo", lanzó Martín Menem

Al igual que lo hizo durante una entrevista que dio este lunes, Menem vinculó la difusión de los audios con las elecciones tanto en la provincia de Buenos Aires como en las nacionales. "Todo indica que la operación viene del lado del kirchnerismo", lanzó y agregó que las elecciones "los tiene muy nerviosos, las encuestas no les dan bien. Esto puede ser una buena operación para tratar de frenar a un gobierno que viene a toda marcha, con muy buenas expectativas y esperanzas en toda la población". "Es un espacio que está en retirada que no quiere perder esa supremacía. Tiene fecha de defunción".

"No descartes que aparezcan otras operaciones en otros lados", advirtió el presidente de la Cámara baja. "¿Te acordás las barbaridades que decían del presidente Milei?", preguntó. En relación a las elecciones, instó a la gente a ir a votar en los próximos comicios "porque quedarse en casa es darle lugar a estos chantas".

A su vez, minimizó el impacto electoral de las investigaciones judiciales y remarcó: "Lo que le importa a la gente es cómo recibiste el país y cómo lo entregaste. Ellos entregaron un país hecho una basura. La parte judicial que corra su camino pero eso no es lo que mide la gente".

"Nada va a frenar nuestro camino. La gente sabe que 'kirchnerismo nunca más'", dijo aludiendo al lema de campaña de La Libertad Avanza.

Martín Menem afirmó que empezó a trabajar en política recientemente y apuntó: "Me estoy poniendo en conocimiento de que el terreno es bastante más complejo de lo que uno cree. Hay que cuidarse todo el día las espaldas porque te atacan y te inventan. Las operaciones están a la orden del día".

Este lunes, durante otra entrevista, el riojano negó rotundamente las acusaciones contra el Gobierno y remarcó: "No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas" para las elecciones, aseguró.