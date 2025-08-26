Coimas en la ANDIS: filtraron chats de vecinos de un exclusivo country de Nordelta tras allanamientos a Diego Spagnuolo

El operativo policial fue solicitado por el juez Sebastián Casanello. A la par, la investigación continúa.

El operativo encabezado por el juez Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre los audios de Diego Spagnuolo alteró la calma en el exclusivo barrio privado La Isla de Nordelta . Los propios residentes narraron en su chat interno la sorpresa que generó el despliegue policial desde la madrugada.

De acuerdo con información, la alerta inicial se produjo pasada la medianoche, cuando un vecino escribió: “ Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia… Y policías por todos lados”. Según relató, los efectivos presentes le respondieron que “no pueden dar información”.

Con el correr de las horas, los mensajes en el grupo de WhatsApp comenzaron a multiplicarse, acompañados por noticias reenviadas que detallaban: “Allanamientos en Nordelta, buscan a Spagnuolo”, en relación con la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

El dato que más impactó a los vecinos llegó cuando otro de los residentes confirmó: “Sí, el dueño de la droguería es vecino , y parece que lo allanaron en la madrugada” .

Tras esa revelación, surgieron quejas por la ausencia de información oficial dentro del country. “¿Es vecino nuestro?”, preguntó un integrante del chat, mientras otro criticó: “Cdo es así no se debió mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para qe estemos al tanto ?”.

Los diálogos filtrados exponen cómo un escándalo de corrupción que salpica al Gobierno irrumpió en uno de los barrios más exclusivos del país. La tranquilidad habitual de Nordelta quedó quebrada por los operativos judiciales, generando desconcierto e incomodidad entre sus habitantes.

Coimas en ANDIS: la Justicia bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados

El caso de corrupción por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este lunes una novedad en la investigación. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, se bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de Jonathan Kovalivker, Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, quienes también prohibida la salida del país.

Mientras tanto, Casanello indaga en Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, de quien se sospecha que colaboró para que el empresario Jonathan Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, pudiera escapar.

La resolución judicial alcanza a varios exfuncionarios además del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, como el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y a la familia Kovalivker.

La medida se dispuso a través de un oficio al Banco Central (BCRA). El argumento de la decisión se basa en la presuncipón de la existencia de documentos y dinero en las cajas. De esa manera la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas.

A su vez el viernes por la noche se allanó la sede de ANDIS, del programa Incluir Salud, en la ciudad de Buenos Aires. De allí se llevaron cinco computadoras, la personal de Garbellini, otras dos, de secretarias, y una con la que se hacían contrataciones.