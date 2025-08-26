Donald Trump amenaza con sanciones económicas a Rusia si no acepta un alto el fuego en Ucrania







El presidente norteamericano busca una reunión cara a cara entre Zelenski y Putin, que ponga fin a la guerra.

Trump sugirió que podría "utilizar un sistema arancelario muy fuerte para Rusia o Ucrania".

El presidente Donald Trump afirmó que está dispuesto a imponer sanciones económicas contra Rusia si Vladímir Putin no acepta un alto el fuego en Ucrania, y advirtió de graves consecuencias.

Trump sugirió que estaba dispuesto a "utilizar un sistema arancelario muy fuerte que resulte muy costoso para Rusia o Ucrania" para lograr la paz.

Trump ha postergado las sanciones contra Putin, con las que llevaba amenazando desde hacía tiempo, en su intento de poner fin a una guerra que que ya lleva más de tres años.

"Lo que tengo en mente es muy, muy serio, si tengo que hacerlo, pero quiero que esto termine", dijo Trump a un periodista que le preguntó si Putin enfrentaría consecuencias.

"Queremos tener un final. Tenemos sanciones económicas. Hablo de económicas porque no vamos a entrar en una guerra mundial", agregó.

Trump busca una reunión cara a cara entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Putin. Para el Kremlin, por ahora, no hay ninguna reunión prevista con Zelenski Si bien Zelenski ha aceptado en principio las conversaciones, Putin no lo ha hecho. El Kremlin ha sugerido que, por el momento, no hay ninguna reunión de este tipo prevista. "No será una guerra mundial, pero será una guerra económica", dijo Trump en una reunión del Gabinete de la Casa Blanca. "Una guerra económica será mala, y será mala para Rusia, y no quiero eso". "Zelenski tampoco es precisamente inocente", agregó. A pesar del lento avance diplomático, funcionarios estadounidenses y europeos han estado discutiendo posibles garantías de seguridad que Washington podría proporcionar a Kiev después de que se alcance un hipotético acuerdo, lo que podría incluir apoyo aéreo o intercambio de inteligencia.