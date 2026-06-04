Argentina y EEUU firmaron nuevos acuerdos para reforzar la cooperación militar y tecnológica + Agregar ámbito en









Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump avanzaron con dos cartas de intención vinculadas al apoyo logístico y la incorporación de tecnología para defensa.

Los entendimientos facilitan el suministro recíproco de combustible en operaciones militares y la incorporación de Argentina a un Mercado Digital Internacional para la adquisición de equipamiento.

Argentina y Estados Unidos firmaron este jueves dos cartas de intención para profundizar la cooperación bilateral en materia de defensa, en una nueva muestra del acercamiento entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Los acuerdos apuntan a fortalecer el apoyo logístico entre ambos países y ampliar el acceso a tecnología militar.

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Según informó el Ministerio de Defensa, uno de los documentos establece mecanismos para facilitar el suministro recíproco de combustible durante operaciones militares y contempla además la posibilidad de brindar asistencia logística ante contingencias o situaciones imprevistas que requieran una respuesta rápida y coordinada.

La segunda carta de intención prevé la incorporación de la Argentina a un Mercado Digital Internacional, una herramienta que busca simplificar la adquisición de equipamiento y sistemas tecnológicos para defensa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la iniciativa permitirá acceder con mayor facilidad a sistemas aéreos no tripulados, así como también a tecnologías defensivas y contramedidas diseñadas para enfrentar este tipo de desarrollos.

Los acuerdos fueron firmados por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien calificó los entendimientos como "acuerdos clave" para fortalecer la relación bilateral.

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Firmamos dos acuerdos clave en defensa que permiten a la Argentina acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, y convertirse en el primer país del hemisferio en unirse a la plataforma de drones y sistemas antidrones del Ejército de EE.UU.… pic.twitter.com/tuINAofVDc — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) June 4, 2026 "Contribuyen a construir una Argentina y un hemisferio más fuertes", sostuvo el diplomático estadounidense tras la rúbrica de los documentos. La cooperación bilateral entre Argentina y EEUU La firma se inscribe en el marco del estrecho vínculo político y geopolítico entre Milei y Trump, una relación que también comenzó a reflejarse en el ámbito militar durante los últimos meses. En ese contexto, la Argentina avanzó recientemente en la incorporación de 24 aviones F-16 de fabricación estadounidense, adquiridos a Dinamarca en una operación coordinada con Washington. Además, a fines de abril, Milei visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz durante un ejercicio militar conjunto realizado en aguas argentinas, una actividad que fue interpretada como otro gesto de acercamiento estratégico entre ambos países.